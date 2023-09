Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marokko getroffen door zware aardbeving, steunbetuigingen komen van alle kanten: ‘Klaar om te helpen’

Marokko is gisteravond getroffen door een zware aardbeving met veel doden tot gevolg. Bekende Nederlanders zoeken deze ochtend contact met hun familie in het land, er wordt stilgestaan bij de ramp en er wordt hulp aangeboden.

Zo meldt schrijver Abdelkader Benali dat er „voor zover bekend geen familie getroffen is”. De beving werd „gevoeld in Casablanca”, zegt hij.

Dodental na aardbeving

Het dodental na de zware aardbeving in Marokko is opgelopen naar 820, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken van het getroffen land. Zeker 672 mensen raakten gewond van wie 205 ernstig.

Nederland is overigens bereid om hulp te geven aan Marokko, laten minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) en Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) weten. Er is echter nog geen officieel hulpverzoek van de Marokkaanse regering binnengekomen.



Nederland staat klaar om te helpen waar nodig. — Hanke Bruins Slot (@HankeBruinsSlot) September 9, 2023

Getroffen gebied Marokko

De getroffen provincies zijn al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua en Taroudant. Op meerdere plekken zijn gebouwen ingestort of beschadigd. Ook brachten mensen de nacht buiten door.

Schrijver Mano Bouzamour laat weten dat zijn moeder en twee broers momenteel in Marrakech zijn: „Zij zijn oke, net als goede vrienden die daar wonen.”

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb leeft mee met de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. „Mijn diepste medeleven aan de slachtoffers van dit natuurgeweld”, schrijft de burgervader, die geboren is in Marokko, in een verklaring.

‘Ik wens Marokko veel sterkte’

De beving vond gisteren voor middernacht lokale tijd plaats bij de plaats Ighil in de Hoge Atlas, ongeveer 70 kilometer ten zuidwesten van de stad Marrakech. Deze had volgens het Amerikaanse geologische instituut USGS een kracht van 6.8 en was op een diepte van 18,5 kilometer.

Schrijfster Nadia Zerouali, recent bekroond met het Gouden Kookboek, laat weten dat „gelukkig iedereen veilig is gebleven. Mijn ouders zijn gelukkig veilig in het noorden. Ik wens heel Marokko veel sterkte.”

Badr Hari

Badr Hari en andere kickboksers met Marokkaanse roots zullen vanavond stilstaan bij de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. De kickbokser komt vanavond in Parijs in actie tegen de Brit James McSweeney. Hij en zijn collega’s werden vanochtend wakker met het nieuws over de aardbeving.

„We gaan vanavond zeker stilstaan bij dit verschrikkelijke nieuws. We gaan ervan uit dat iedereen vanavond wel de ring in gaat, maar het verdriet en de zorgen zijn groot”, aldus een woordvoerster van de organisatie Glory. „Zeker omdat het lastig is om mensen daar te bereiken.”

‘U bent in onze gedachten’

Op sociale media stromen de steunbetuigingen binnen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima delen via X een verklaring: „U bent in onze gedachten.”



“Marrakech en omgeving zijn getroffen door een verwoestende aardbeving. Wij leven mee met de families van de slachtoffers in Marokko en met de vele Nederlanders die nu in angst verkeren om hun dierbaren. U bent in onze gedachten.” – Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima pic.twitter.com/80R5jMATup — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) September 9, 2023



Wakker worden met vreselijk nieuws.. Ik wil iedereen die op wat voor manier dan ook nu enorme zorgen heeft over familie/vrienden/hunzelf onwijs veel kracht en sterkte wensen en ik hoop dat jullie familie oké is.. ❤️ Wat een verdriet.. #Marokko — Daan ღ (@Daanklxxs) September 9, 2023



Terrible news coming in about the devastating earthquake that hit Morocco. My thoughts are with the many victims of this disaster and with the local emergency services. I conveyed my sincere condolences to Prime Minister Aziz Akhannouch. — Mark Rutte (@MinPres) September 9, 2023



Hartverscheurende beelden uit Marokko. Op de Marokkaanse televisie vertellen bewoners uit het getroffen gebied over de angstige nacht. Een vader die in het puin op zoek is naar zijn kinderen. Mijn hart gaat uit naar alle slachtoffers en hun dierbaren 💔 — Nadia Bouras – نادية بوراس (@NadiaBouras) September 9, 2023

Slachtoffers onder het puin

De precieze omvang van de ramp is nog niet bekend. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers onder het puin. Een lokale functionaris zei eerder dat de meeste doden waren gevallen in bergachtige gebieden die lastig te bereiken zijn.

