Dit weten we tot nu toe over de nieuwe bevingen in het Turks-Syrische grensgebied: ‘Mensen schreeuwen voor hun leven’

Twee weken na de zware aardbevingen in het zuiden van Turkije is het Turks-Syrische grensgebied opnieuw getroffen door twee aardbevingen. Deze aardbeving had volgens het Europees seismologisch centrum (EMSC) een kracht van 6.4, die drie minuten later werd opgevolgd door een beving met een kracht van 5.8. Daarna volgden zo’n negentig naschokken.

Het epicentrum van de beving lag veertien kilometer ten zuidwesten van Antakya, op zo’n tien kilometer diepte, meldt EMSC. Volgens journalisten was er sprake van paniek in de stad van ruim 200.000 inwoners. Reddingswerkers renden door de stofwolken om te controleren of mensen gewond zijn geraakt. „Er is geen elektriciteit. Mensen schreeuwen voor hun leven”, zei Ibrahim Guzel, de burgemeester van Defne, waar het epicentrum van de zware naschok was, tegen omroep NTV.

Aantal doden door de aardbeving loopt op

In Turkije zijn volgens de rampendienst (AFAD) zes mensen om het leven gekomen door deze nieuwe bevingen en het aantal gewonden ligt op 294. Het Syrisch Observatorium voor de mensenrechten maakt melding van zeker vijf sterfgevallen en ongeveer vijfhonderd gewonden. Het Syrisch Observatorium zegt dat de inwoners van bijvoorbeeld Aleppo in paniek van daken en balkons sprongen om zichzelf in veiligheid te brengen.

Ooggetuigen in de zuidelijke Turkse provincie Hatay zeggen tegen regionale media dat de naschokken van de aardbeving van gisteravond krachtiger aanvoelden dan die van begin deze maand. De zwaarste naschok had een kracht van 6.4, terwijl op 6 februari bevingen met een kracht van 7.8 en 7.5 werden gemeten. Een verklaring hiervoor is dat het epicentrum van de zware naschok veel zuidelijker lag dan die begin deze maand. „Ik voelde hoe de grond onder mijn voeten werd weggetrokken”, vertelde ooggetuige Mehmet Ali Gumus vanuit Samandag, een kustplaats vlak bij het epicentrum, aan The New York Times.

Hoofdkantoor van hulporganisatie Syrië ingestort

Het hoofdkantoor van de missie in Syrië van hulporganisatie Dokters van de Wereld in de Turkse stad Antakya is gisteravond ingestort als gevolg van de nieuwe aardbeving, bevestigt de organisatie in het NOS Radio 1 Journaal. „De aardbeving heeft om 20.00 uur ‘s avonds plaatsgevonden, dus het kantoor was gelukkig leeg”, vertelde Jasper Kuipers, directeur van de organisatie. Normaal werken er zo’n twintig mensen, niemand van hen raakte gewond. „Het geeft toch maar weer even de ernst aan van deze nieuwe bevingen”, aldus Kuipers. Door het instorten van het kantoor is de hulpverlening niet in gevaar gekomen. De overkoepelende organisatie heeft namelijk negen klinieken in het noorden van Syrië, waar 230 mensen actief zijn.