Ruim helft van de Nederlanders bezorgd over vaste lasten, zo zit het met de inflatie

Bij steeds meer Nederlanders staat het water aan de lippen. Ze maken zich zorgen om hun vaste lasten, waarvan de kosten maar blijven stijgen. Kunnen ze elke maand nog wel de eindjes aan elkaar knopen? En de inflatie, is het al eens klaar met de stijging daarvan?

Prijsvergelijker Pricewise onderzocht recentelijk hoe het zit met Nederlanders en hun vaste lasten. Daaruit bleek dat ruim de helft van onze landgenoten zich zorgen maakt over de hoogte daarvan.

Het zou financieel gezien een jaar van bijkomen moeten zijn voor de meeste huishoudens, verwachtte het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Maar tot nu toe gaat de gemiddelde koopkracht juist achteruit, met 1,1 procent. Daarnaast verwacht het Centraal Planbureau (CPB) dat de inflatie dit jaar en in 2024 op een relatief hoog niveau zal blijven van respectievelijk 3,9 procent en 3,8 procent.

Zorgen om hoge vaste lasten

„De inflatie ligt nu weliswaar op 3 procent, maar deze hakt er nog steeds flink in”, zegt De Kok. Sinds afgelopen zomer zijn de benzineprijzen weer enorm gestegen, weet hij te melden. Ook maken Nederlanders zich al maanden zorgen over de energierekening. „De zomer drukte de energiekosten, maar langzaam komt de winter er weer aan en aan het einde van het jaar vervalt het prijsplafond. Velen weten nog niet wat dat voor hen gaat betekenen”, aldus De Kok.

Het Nibud geeft daarnaast aan dat het zichtbaar is dat veel Nederlanders gebukt gaan onder de hoge vaste lasten en stijgende uitgaven. Zo ontvangt een derde van de huishoudens betalingsherinneringen, 21 procent heeft een betalingsregeling getroffen en 10 procent van de huishoudens heeft een voorschot op het salaris gevraagd. Maar liefst 28 procent van de te laat betaalde rekeningen zijn afkomstig van de zorgverzekering en 27 procent van de energierekening.

Tips om te besparen

Besparen op de vaste lasten is volgens De Kok nu belangrijker dan ooit. Naast de energierekening geldt dat volgens hem ook voor andere vaste lasten zoals internet, tv en (zorg)verzekeringen.

Wil je toch besparen, of in ieder geval je best doen om op de kleintjes te letten? In deze artikelen geven wij je tips om minder uit te geven:

