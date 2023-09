Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Peter Plasman bij Humberto over vervolging Marco Borsato: ‘Kon niet anders’

Volgens advocaat Peter Plasman kon het Openbaar Ministerie niet anders dan een een rechtszaak starten tegen Marco Borsato voor ontucht met een minderjarig meisje. Volgens hem zou er ‘geen speld tussen te krijgen’ zijn, als het om de verklaring gaat. Dat zei hij in talkshow Humberto gisteravond.

Het OM Midden Nederland maakte de beslissing om Borsato te vervolgen gisteren bekend. Het onderzoeksdossier is zorgvuldig bestudeerd, nu verdenkt het OM de zanger ervan dat hij het slachtoffer onzedelijk betast heeft. Die beslissing liet lang op zich wachten. Bijna twee jaar na de aangifte tegen hem, is de kogel door de kerk.

Dagboeken als bewijs in zaak Marco Borsato

Volgens Peter Plasman, de advocaat van het vermeende slachtoffer, „kon het niet anders, gezien wat er ligt” aan bewijs. „Er lijkt geen speld tussen te krijgen. Het is een verklaring die betrouwbaar is.” Onder andere dagboeken van de jonge vrouw worden gebruikt als bewijs, maar volgens Plasman is er ook nog „belangrijk ander bewijs”.

Wat dat is en wat er volgens het vermeende slachtoffer precies gebeurd is tussen haar en Marco Borsato, daar ging Plasman niet op in. „Dat is aan de strafrechter. Ik wil ook niet alsnog een trial by media opstarten. We hebben aangifte gedaan, er zijn onderzoekshandelingen geweest en de officier heeft besloten te vervolgen. Dat is een duidelijke beslissing.”

‘Niet een of ander kletsverhaal’

Ook volgens tafelgast en misdaadjournalist John van den Heuvel laat die stap van het OM zien dat het verhaal van de vrouw niet is gestoeld op „een of ander kletsverhaal”. Een veelgehoord tegenargument voor de aangifte zou een mogelijk financieel belang van de vrouw zijn, zei Van den Heuvel.

Volgens de misdaadjournalist speelt dat geen rol. „Ze heeft vanaf dag één gezegd: ‘Het is me niet om geld te doen’. Ze heeft ook nooit aangifte willen doen. Alleen door alles wat er gebeurde met The Voice, kreeg zij het gevoel: hier mag je niet mee wegkomen. Maar zelfs als er toen een gesprek was geweest waarin Marco Borsato zijn excuses had aangeboden, en ook publiekelijk had gezegd: ‘Dit had ik niet moeten doen’, dan was die aangifte er denk ik niet eens gekomen. Daar ben ik ook wel van overtuigd.”

‘Onvolledig’

De advocaten van Marco Borsato, Carry en Geert-Jan Knoops, lieten in een reactie aan Humberto weten „maar liefst 29 ontlastende getuigenverklaringen en bewijsmiddelen die belastend zijn voor de aangeefster” in te brengen. Het besluit voor het vervolgen van Borsato noemen ze „onbegrijpelijk en in ieder geval onvolledig”.

Je kunt Humberto terugkijken via Videoland.

Reacties