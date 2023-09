Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

OM gaat Marco Borsato vervolgen voor betasten minderjarige, advocaat vindt dat ‘onbegrijpelijk’

De kogel is door de kerk: het Openbaar Ministerie gaat Marco Borsato vervolgen voor ontucht. Een toen 22-jarige vrouw deed daarvan in december 2021 aangifte van. Zij beweert dat zij op minderjarige leeftijd is betast door de nu 56-jarige hitzanger. Ze deed aangifte wegens „onzedelijke handelingen”.

Het OM Midden Nederland maakte de beslissing om Borsato te vervolgen vandaag bekend. Het onderzoeksdossier is zorgvuldig bestudeerd, nu verdenkt het OM de zanger ervan dat hij het slachtoffer onzedelijk betast heeft. Er is nog geen zittingsdatum vastgesteld. De verdediging van Borsato kan eventueel nog verzoeken om aanvullend onderzoek te laten uitvoeren.

Borsato’s ex-vrouw Leontien sprak onlangs nog uit dat ze gelooft in zijn onschuld.

Marco Borsato vervolgd om ontucht

De aangifte tegen Borsato volgde op berichten over grensoverschrijdend gedrag van de zanger, die toen al enkele maanden de ronde deden op onlineroddelkanalen. Kort voor de aangifte liet de zanger via zijn advocaten Geert-Jan en Carry Knoops weten het Openbaar Ministerie te hebben verzocht een onderzoek in te stellen naar de oorsprong van deze roddels. Ook ontkende hij de insinuaties. De aangifte van de 22-jarige vrouw noemde hij later „duidelijk een reactie op het door mij aangevraagde onderzoek”. De zanger zei de uitkomst „met vertrouwen” tegemoet te zien. Niet veel later deed hij een tegenaangifte tegen de vrouw en haar moeder wegens een valse aangifte, smaad en laster. In deze zaak is nog geen vervolgbeslissing genomen.

De zaak rond het zedendelict staat los van het onderzoek dat het OM eerder deed naar aanleiding van misstanden rond het programma The Voice of Holland. Na een uitzending van het onlineprogramma BOOS kwamen er begin 2022 bij de politie vijf aangiftes binnen van mogelijk strafbare zedenfeiten en twintig meldingen van mogelijk ongepast en seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd door medewerkers van het programma. Ook Borsato werd daarin meegenomen. In maart van dit jaar maakte het OM bekend dat het onderzoek naar wangedrag van Borsato rondom The Voice of Holland werd geseponeerd. Rapper Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen worden wel vervolgd.

‘Onbegrijpelijk’

Marco Borsato heeft „met teleurstelling kennisgenomen” van het besluit van het Openbaar Ministerie om hem te vervolgen. Dat heeft zijn advocaat Geert-Jan Knoops laten weten.

Knoops noemt de beslissing van het OM „onbegrijpelijk en onvolledig”. Hij verwijst naar een smaadzaak die Borsato heeft aangespannen tegen de vrouw. Het OM heeft nog geen besluit genomen in deze zaak. Volgens de advocaat kan in deze „door hem aanhangig gemaakte smaad- en lasterzaak worden aangetoond dat hij zich niet aan ontucht heeft schuldig gemaakt”.

Volgens Knoops bevat het door de verdediging aangedragen onderzoeksdossier „maar liefst 29 ontlastende getuigenverklaringen en bewijsmiddelen die dit ondersteunen en belastend zijn voor de aangeefster”. De advocaat stelt dat het OM Midden-Nederland dit dossier niet heeft meegewogen in het besluit.

Hij gaat dit dossier voorleggen aan de onderzoeksrechter. Ook wil hij dat de onderzoeksrechter getuigen gaat horen die volgens Knoops moeten worden meegewogen in het besluit om Borsato te vervolgen.

