Welke wijn komt waar vandaan? Op1 regelt live-smaaktest voor wijngoeroe Ilja Gort

Crisis in wijnland: het gaat slecht met de wijnverkoop in Frankrijk. „Het brood en de kaas zijn er nog, maar Fransen drinken tegenwoordig liever bier dan wijn.” Wijngoeroe Ilja Gort betreurt het, vertelt hij bij Op1.

Als gevolg neemt de populariteit van andere wijnen toe. „Er zijn zelfs mensen die zeggen dat er in Duitsland betere wijn gemaakt wordt”, klinkt het in Op1. Maar weet wijnboer, schrijver en presentator Ilja Gort de Franse wijn van wijn uit andere landen te onderscheiden?

Op1 neemt de proef op de som en regelt een heuse wijnproeverij voor Gort. Hij begon gelijk te twijfelen aan zijn smaakpapillen en jaren ervaring.

Wijncrisis in Frankrijk

De grote crisis bij sommige Franse wijnboeren, daar weet Gort alles van. „De Franse wijnmakers kunnen nauwelijks meer opboksen tegen klimaatverandering, inflatie en een veranderende smaak”, klinkt het in Op1. „Een enorme plas wijn wordt nu zelfs vernietigd omdat er geen vraag naar is.”

„Dit hele drama speelt zich voornamelijk af in Bordeaux”, aldus Gort. „Vroeger dronk men veel wijn. De boeren maakten het, het werd automatisch afgenomen en opgezopen. Het ging vanzelf.” Zo werd er in de regio steeds meer hectare grond gebruikt voor het produceren van wijn.

‘Franse wijn is het lekkerst’

Ondertussen werd wijn uit allerlei andere landen ook populair. „Maar Frankrijk dacht: wij maken de beste wijn. Dat kan niks wezen.” Maar dat er nu flink wat wijn moet worden vernietigd, „dat doet pijn”, vindt Gort. „Ze maken er onder andere anti-rimpelcrème van”, weet de wijnboer te vertellen.

„Een normaal land weet zich aan te passen aan verandering. Frankrijk niet.” Op1-presentator Charles Groenhuijsen meldt dat sommige mensen Duitse wijn lekkerder vinden, maar daar is Gort het niet bepaald mee eens. „Nu ga je erg ver. Franse wijn is de lekkerste wijn.”

Op1 aan de wijn

De ‘gevoelige zone’ voor de crisis zijn betaalbare wijnen van onder een euro of tien. Daarom heeft Op1 een aantal glazen geregeld die Gort live mag proeven en moet beoordelen welke Frans is.

„Moet ik dat blind proeven?” De angst slaat toe. „Daar gaat mijn reputatie. Ik heb er totaal geen vertrouwen in.” Gort gaat er toch maar voor. De eerste is „niet slecht”. „Lekker wijntje”, aldus Gort. „Het zou best de Franse wijn kunnen zijn.”



Het gaat slecht met de wijnverkoop in Frankrijk en er zijn zelfs mensen die zeggen dat er in Duitsland betere wijn gemaakt wordt. Ilja Gort is het daar niet mee eens. “De beste wijn komt uit Frankrijk.” Maar kan hij die goede Franse wijn ook herkennen? #Op1 #MAX pic.twitter.com/DuXoa6a1Jw — Op1 (@op1npo) September 27, 2023

‘Kan er niks anders van maken’

Na het proeven van alle drie de glazen wisselt hij de glazen om. „Ik raak geëmotioneerd nu.” Hij kiest een glas uit die de Franse zou moeten zijn, maar het is een Zuid-Afrikaanse. Gort is teleurgesteld en oogt geschrokken. „Ik kan er niks anders van maken.”

Gort vindt dat de Fransen mee moeten gaan met de tijd. „Ze moeten lichtere wijnen gaan maken. Warmer en droger wordend weer veroorzaakt meer suiker in druiven. Dus het alcoholpercentage stijgt.” Hij verontschuldigt zich nog voor het raden van de verkeerde wijn. „Sorry. Ik heb echt m’n best gedaan. Het is een bende geworden, ook.”

