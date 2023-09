Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marco ‘Engelbewaarder’ Schuitmaker totaal verrast in Vandaag Inside, Johan Derksen denkt er het zijne van

Vorig jaar nog onbekend, nu kan – of je wilt of niet – niemand om Marco Schuitmaker heen. Zijn Engelbewaarder is met afstand de hit van het jaar. Gisteravond mocht hij hem zingen in talkshow – of zangshow in dit geval – Vandaag Inside. Tot ‘grote vreugde’ van Johan Derksen uiteraard.

Dat zingen van zijn Engelbewaarder was niet de reden waarom Marco Schuitmaker (24) vanuit Groningen naar de studio was gereden. De reden die de vrolijke zanger was verteld, bleek echter niet te kloppen.

Oud- en Nieuwshow Vandaag Inside

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp, die zich dinsdag nog afvroegen waarom ‘hun kijkcijfers zo belachelijk hoog zijn‘, gaan aan het einde van het jaar voor de tweede keer de Ziggo Dome in. Zijn gaan op 10 december ‘Vandaag Inside-je’ spelen voor 12.000 toeschouwers. Dat aantal werd vorig jaar in elk geval behaald. De opnames zijn op 31 december op SBS6 te zien tijdens een speciale Vandaag Inside Oud & Nieuw Special.

Danny Vera is in Amsterdam als oude en trouwe vriend van de show een van de optredende artiesten. Gisteravond werd Marco ‘Engelbewaarder‘ Schuitmaker bekendgemaakt als nieuwe naam.

Engelbewaarder klinkt in de studio

„We hebben grote artiesten”, kondigt Wilfred Genee dolblij. aan „Bijvoorbeeld déze.” Daarop klinkt de oorwurm van het jaar – wel een gezellige oorwurm natuurlijk – Engelbewaarder in de studio van Vandaag Inside. „Vind je leuk hè?”, vraagt Genee al swingend en met zijn armen zwaaiend aan Johan Derksen. Nou, dat vindt Derksen niet. „Marco Schuitmaker!”, voegt de talkshowhost haast overbodig toe. „Engelbewaarder!”, roept tafelgast Albert Verlinde.

Behoorlijk slecht geacteerd ontdekt Genee in het publiek „iemand die verdacht veel op de zanger lijkt”. „Nou, daar zit ie dames en heren, Marco Schuitmaker.”



„Fantastisch dat ik hierbij mag zijn”, zegt de nuchtere Schuitmaker. „En ik heb zin in de Ziggo Dome, ik denk meer dan Johan.”

Streamrecord voor Engelbewaarder

Maar dan komt de aap uit de mouw. Genee: „Je gaat hem brengen daar hè, die Engelbewaarder.” Schuitmaker: „Ik ga ‘m zeker brengen.” Genee weer: „Hoe groot is die hit geworden? Kun je een beetje een inschatting geven?” De zanger: „Dit jaar is een sneltreinvaart geweest. We zitten nu, volgens mij, op 37 miljoen streams.”

🎤 Record Marco Schuitmaker brak met Engelbewaarder begin augustus al een record. Hij stond toen namelijk voor de vijftiende week op nummer 1 in de Streaming Top 40 van Q Music. Daarvoor deelde hij het record nog met artiesten als Kris Kross Amsterdam, Maan, Tabitha, Bizzey (met Hij Is Van Mij), Rema (Calm Down) en Mariah Carey (All I Want For Christmas Is You). Op 3 augustus was Schuitmaker hen voorbij.

Dubbel platina

Plotseling haalt Genee een ding boven tafel dat je vroeger een ‘gouden plaat’ zou noemen. Het aantal streams voor Engelbewaarder, een cover van een hit van Mieke uit de jaren 70, is zo hoog, dat Schuitmaker een ‘dubbel platina plaat’ krijgt uitgereikt. Zijn verbaasde gezicht is dan weer níet gespeeld. Wel een beetje jammer dat de enthousiaste Genee de onderscheiding in eerste instantie op z’n kop houdt.



Johan Derksen kent Engelbewaarder niet

Johan Derksen moet zo’n beetje de enige Nederlander zijn die Engelbewaarder nog nooit had gehoord. Hij zegt: „Ik heb net even kennis gemaakt met hem. Harry Muskee zei altijd over Jannes: ‘Ik schaam me als Drent dat hij ook uit Drenthe komt’. Dat heb ik met deze muziek ook. Maar het is een hele aardige jongen.”

Uiteraard deed Derksen niet mee toen de Vandaag Inside-studio uit z’n dak ging:

Derksen moest ook iets toegeven: „Ik vind het niks, maar de muziek die ik mooi vind heeft (hij maakt met zijn vingers een mini-gebaar, red.) zo’n doelgroepje. En hij heeft de grootste doelgroep van Nederland. Want Nederland is natuurlijk een smakeloos muzieklandje.” „Néé, dit is prachtige muziek!”, pareert Albert Verlinde. Derksen weer: „Nee, het is gezellige muziek. Het is feestmuziek. Daar is niks mis mee, die mensen doen niemand kwaad, maar het is mijn koppie thee niet.”

Afsluitend over Engelbewaarder: „Maar ja, ik hoorde de cijfers net, de mensen waar ik mee om ga, zijn blij als ze 15.000 cd’tjes verkopen.”

