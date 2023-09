Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Artiest Dio met challenge in actie tegen eenzaamheid: ode aan vrijwilligers

Steeds meer jonge mensen voelen zich eenzaam. Dio weet uit ervaring hoe je kunt worstelen met eenzaamheid. De artiest vraagt daarom, in de Week tegen Eenzaamheid (28-9 t/m 4-10), aandacht voor dit thema. Dat doet Dio met een landelijke challenge waarvoor hij heel Nederland uitdaagt om zijn nieuwe track af te maken.

De zogenoemde 16 bars challenge ‘Een ode aan…’ is een initiatief van vrijwilligersorganisatie Humanitas, dat wordt gesteund door Grolsch 0.0%. Dio heeft een beat gemaakt, maar de woordkunstenaar vraagt aan de rest van het land om de tekst hierop te maken. Het moet een ode worden aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor jonge mensen die eenzaam zijn en hulp zoeken.

Dio bedacht, met hulp van zijn volgers op social media, eerder al een ander woord voor vrijwilliger: geluksdeler. Dit woord, dat voor zijn gevoel veel meer de lading dekt, moet terugkomen in zijn track. „We hebben geluksdelers nodig om de eenzaamheid in de maatschappij tegen te gaan. Ik wil met elkaar een ode aan ze brengen. Het enige wat ik nodig heb, zijn 16 bars”, zegt de artiest in zijn oproep, die je hieronder kunt bekijken. Dio gaat met de winnaar van de challenge – degene die de beste regels aanlevert – de studio in om de track op te nemen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Meer helpende harten

Uit onderzoek van Humanitas en Grolsch blijkt dat 98 procent van de ondervraagden vrijwilligerswerk waardevol vindt. Twee derde geeft aan dat vrijwilligerswerk zelfs onmisbaar is voor de samenleving. Toch is er nog wel een tekort aan jonge vrijwilligers.

„We zien dat steeds meer mensen tussen de 20 tot 45 jaar bij ons om hulp vragen”, legt Jerzy Soetekouw, directeur van Humanitas, uit. „Deze groep matchen met iemand uit dezelfde leeftijdscategorie is nu heel lastig. We zijn dus op zoek naar meer helpende harten! Vrijwilligerswerk is namelijk niet alleen een belangeloze daad voor een ander, maar ook een investering in jezelf, menselijke verbinding en het maken van een verschil.”

Een verschil maken

„Eenzaamheid treft tegenwoordig niet alleen ouderen, maar ook mijn generatie”, zegt Dio, die zich als ervaringsdeskundige met liefde inzet voor de actie. „Ik weet hoe een hechte band of betekenisvolle verbinding een verschil kan maken als je worstelt met eenzaamheid. Ik hoop dat ik met de track kan bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid, doordat meer mensen zich aanmelden als vrijwilliger. We zijn tegenwoordig allemaal ‘druk’, maar we mogen niet te druk zijn voor elkaar.”

Wie mee wil zingen, rappen of een spoken word-versie wil maken van Dio’s track kan zijn versie delen via de campagnewebsite. De winnende track wordt later dit jaar uitgebracht. Meteen een verschil maken? Meld je dan aan als vrijwilliger bij Humanitas.