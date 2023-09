Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag Inside reageert op terugkeer Pierre van Hooijdonk: ‘Lulletje lampenkatoen’

Afgelopen zondag keerde Pierre van Hooijdonk na de rel rondom zijn uitspraken over Maurice Steijn terug aan de Studio Voetbal-tafel. Daar hebben de Vandaag Inside-mannen natuurlijk iets over te zeggen.

Van Hooijdonk ligt onder vuur omdat hij Maurice Steijn in het NOS-programma Studio Voetbal zonder verdere toelichting beschuldigde van „betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers”. Dat zou volgens hem zijn gebeurd toen de huidige Ajax-trainer Steijn nog trainer was van NAC Breda. Het kwam Pierre van Hooijdonk op felle kritiek te staan. Özcan Akyol noemde het „een nieuw dieptepunt in een toch al discutabel oeuvre”.

Later bood de oud-voetballer en analist zijn excuses aan voor de opmerking. „Deze opmerking heb ik in the heat of the moment gemaakt, in een discussie met tafelgasten. Voor mijn opmerking heb ik geen bewijs en die opmerking had ik daarom ook niet moeten maken”, verklaarde hij. „Wanneer het stof is gedaald, neem ik contact op met Maurice om wat tussen ons speelt, uit te praten.”

Van Hooijdonk moest een paar weken op het strafbankje zitten, maar schoof gisteravond dan toch weer aan bij Studio Voetbal.

Vandaag Inside bespreekt terugkeer Van Hooijdonk

„Ik ben geen fan van hem, Johan is geen fan van hem”, begint Van der Gijp in de laatste aflevering van Vandaag Inside. „Maar ik denk dat we er toch eens over na moeten denken om Pierre van Hooijdonk in te zetten. Alles was fantastisch hè, gisteren? Ik heb nog nooit zo’n dood vogeltje zien zitten. Kom op man. Maak een grap. Ik had hem gelijk klaarliggen. Als het ging over iemand, had hij toch beter kunnen zeggen: ‘Daar zitten ook duistere zaakjes in.’ Laat gaan dan.”

Derksen is het roerend met Gijp eens. „Dat moet je niet doen als je in het nauw zit. Kijk, ik heb ook weleens in het nauw gezeten. Je ziet het nu met Matthijs, die kruipt door het stof. Pierre zit daar inderdaad als lulletje lampenkatoen de hele avond te luisteren. Ook in moeilijke tijden gewoon een grote bek houden.”

‘Het was zo pijnlijk’

Collega Jeroen Stekelenburg nam het in Studio Voetbal voor Van Hooijdonk op. „Dan zeg je toch: ‘Ik heb jou niet nodig om mij te verdedigen, grote vriend'”, vindt Van der Gijp.

De talkshow trapte af met een verhaal van presentator Sjoerd van Ramshorst, om de terugkeer van de omstreden analist aan te kondigen. „Die intro. Het was zo pijnlijk”, sneert Genee. Van der Gijp: „Wat een lulligheid. Het was geen Ibrahimovic, maar het is een grote voetballer geweest. Hij heeft bij Feyenoord en bij Celtic gespeeld, hij was in Turkije een grootheid. En dan zit je er zo bij. Ik werd er gewoon verdrietig van.”

„Eerst die presentator die een heel verhaal ging houden om je te helpen en daarna kwam Stekelenburg eroverheen”, zegt Genee. Derksen: „Als een soort dominee.”

Khalid Kasem

Tafelgast Khalid Kasem mengt zich in het gesprek met een citaat van Hooijdonk. „’Ik hoop dat ik het vertrouwen van de kijker terug krijg en dat ik op een onafhankelijke manier over Steijn en Ajax kan oordelen, zoals ik dat altijd heb gedaan’.” Hij vervolgt: „Nou, dat is niet zo geweest. Als hij het gaat doen zoals hij het gedaan heeft, dan gaat het niet goed komen.”

Van der Gijp: „Die Steijn, die zit verdomme hier aan tafel en die zegt: ‘Ik vind Pierre van Hooijdonk een enorme lul.’ Dan ga je toch niet bellen om met hem te praten? Ik ga toch ook niet met iemand praten die ik een enorme lul vind?” „Nee, daarom praat ik ook niet met jullie”, grapt Derksen tot slot.

