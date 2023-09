Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Let op: deze providers verhogen je telefoonrekening vanaf oktober

Heb je al minstens drie maanden een mobiel telefoonabonnement bij KPN of Vodafone? Dan staat je op 1 oktober een flinke prijsverhoging te wachten.

Dat schrijft NU.nl.

Vodafone en KPN voeren inflatiecorrectie door op abonnement

De providers voeren beide een inflatiecorrectie door op hun mobiele abonnementen. Dit wordt berekend over het abonnementsbedrag zonder korting.

💶 Wat is inflatiecorrectie? Elk jaar wordt het leven iets duurder. Dit noemen we inflatie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent elk jaar hoeveel duurder het leven geworden is ten opzichte van het jaar daarvoor. Uit die berekening komt de inflatiecorrectie.

Vodafone verhoogt de tarieven met 10 procent. Dit percentage is gebaseerd op de inflatiecijfers van statistiekbureau CBS in 2022.

Bij KPN bedraagt de tariefverhoging 8,4 procent. De provider gebruikt het inflatiepercentage over de periode juli 2022 tot en met juni 2029. Dit was 8,9 procent, dus de daadwerkelijke verhoging die KPN doorvoert is iets minder. Er is bovendien een maximumbedrag: 2,50 euro per maand. Heb je een duur abonnement, dan kan de inflatiecorrectie iets lager uitvallen.

Vorig jaar kampten klanten van KPN ook al met een forse prijsverhoging. Het ging toen om 5,8 procent en maximaal 2 euro. Internet werd overigens dit jaar bij KPN ook al duurder. KPN verhoogde de prijzen per 1 juli met gemiddeld 1,40 euro per maand.

Vodafone baseert zijn cijfer op het voorgaande jaar, dus kwamen klanten er in 2022 met 2,7 procent een stuk beter vanaf.

Mag je je telefoonabonnement om deze reden opzeggen?

Denk je nu: vaarwel KPN of Vodafone, dit is me te gortig? Helaas is inflatiecorrectie geen geldige reden om je contract op kosteloos te zeggen. Je zult het dus nog moeten uitzingen tot de einddatum van je contract, of de afkoopsom moeten betalen.

De providers mogen hun prijzen jaarlijks verhogen, zolang het niet meer is dan de inflatiecorrectie van het CBS. Je provider is wel verplicht om het in de algemene voorwaarden te vermelden.

Reacties