Maarten van Rossem laat frustraties over Gordon vrije loop na vraag over ex: ‘Zó blij dat ik foute antwoord gaf’

Een vraag over de ex van Gordon in televisieprogramma De Slimste Mens is niet goed gevallen bij jurylid Maarten van Rossem. Die vond de keuze voor de vraag maar stom. „Dit zijn de allerergste dingen van de mediawereld!”, riep hij uit.

Quizmaster Philip Freriks begon vraag 11 uit de eerste ronde als volgt: „Hij was het afgelopen voorjaar vrijwel dagelijks in het nieuws bij de roddelpers en de juicekanalen. Zijn naam is Gavin Rozario, maar waardoor werd hij bekend?” Maar kandidaten Elodie, Isabelle en Nandi wisten niet het goede antwoord te geven.

„Hij was kortstondig de verloofde van Gordon”, gaf Freriks het goede antwoord. Hij had die zin nog niet uitgesproken of het bekende belletje van Maarten van Rossem ging af. De uitgesproken historicus had wel wat te zeggen over de Gordon-vraag.

‘Ze verdienen allemaal een extra punt omdat ze het niet wisten’

„Maar natuurlijk!” en „wat dom!”, zeiden de kandidaten over zichzelf. Ook Philip Freriks snapte niet dat niet één van hen het goede antwoord wist te geven. „Dit wist iedereen in Nederland. Zelfs Maarten.” Maar die riep gelijk het tegenovergestelde.

„Nee, ik wist het niet natuurlijk. En ik ben dolblij dat zij het ook niet wisten”, wees hij naar de kandidaten, die in lachen uitbarstten. „Het is een zegen dat ze het niet wisten, ze verdienen allemaal een extra punt”, bemoeide hij zich met de puntentelling. Al maakte dat voor de eindstand ‘natuurlijk niks uit’ als iedereen een extra punt zou krijgen, reageerde Freriks. En daarin had hij natuurlijk wel weer een punt.

Maarten van Rossem noemt Gordon-vraag ‘lulkoek’

Maar het is in ieder geval een felicitatie waard dat je de vraag niet weet, gaf Maarten van Rossem een compliment aan de drie dames. „Dat je die lulkoek niet hebt opgepikt.”

De kandidaten Elodie, Isabelle en Nandi schrokken van de frustraties die het jurylid over Gordon. „Ik ben zó blij dat ik niet het goede antwoord heb gegeven”, zei een van hen, doelend op het feit dat ze anders alle ergernissen over zich heen zou krijgen. „Ja, jullie zijn aanzienlijk in de achting van Maarten gestegen”, constateerde Philip Freriks, die daarna een nieuwe vraag stelde.

