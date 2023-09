Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opgepast, er komt een muggenplaag aan: dit doe je ertegen

Helaas, we mogen ons schrap zetten voor nachtelijk gezoem in onze oren en overal van die jeukende rode bulten. Er komt namelijk een muggenplaag aan, een vervelende bijwerking van de warme nazomer.

Overlast door muggen is sinds half augustus flink toegenomen, melden onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) op de website Nature Today.

Begin van de zomer weinig overlast

Aan het begin van de zomer was er juist nog sprake van relatief weinig muggen en muggenoverlast. In juni was het heel warm en heel droog, waardoor de muggen moeilijk broedplaatsen konden vinden. Bij muggenradar.nl, een website waar kunnen mensen doorgeven hoeveel last ze van de muggen hebben, kwamen toen dan ook relatief weinig meldingen binnen. Eind juni en begin juli lag de gemiddelde muggenoverlast lager dan in de drie voorgaande jaren op hetzelfde moment, meldt de WUR.

Vanaf half augustus kwamen op Muggenradar.nl veel meer meldingen binnen dan daarvoor. De gemiddelde overlast lag gemiddeld hoger dan de drie voorgaande jaren.

„Vermoedelijk komt dit doordat het in juli en augustus veel heeft geregend. Hierdoor waren voor langere tijd veel broedplaatsen beschikbaar”, leggen de onderzoekers uit.

Muggenplaag op komst

De onderzoekers verwachten dat in september nog een piek in de muggenoverlast volgt door de huidige hoge temperaturen.

„Allereerst leiden hogere temperaturen tot grotere aantallen vrouwtjesmuggen die actief op zoek gaan naar bloed. Daarnaast gaat de ontwikkeling van de larven bij hogere temperaturen veel sneller dan normaal rond deze tijd.”

Hoe wapen je je tegen een muggenplaag?

Het kan in ieder geval geen kwaad om de vertrouwde muggenwapens uit de kast te halen: de antimuggenspray, elektrische vliegenmeppers en de citronellakaars.

Waterbakjes, horren en een klamboe

Muggenexpert en bioloog van Universiteit Wageningen Arnold van Vliet, gaf in WNL-programma Goedemorgen Nederland op NPO 1 nog een aantal tips.

Muggen hebben plekken nodig waar gedurende enkele weken achterelkaar water staat waarin larven zich kunnen ontwikkelen, zoals plantenpotten, emmers en schotels gevuld met water. „Het beste wat mensen kunnen doen is in hun tuin op zoek te gaan naar bakjes die vol met water staan. Daar zitten heel waarschijnlijk muggenlarven in. Als je die bakjes leeggooit, dan voorkom je dat die muggenlarven muggen worden.”

Ook drukt Van Vliet mensen op het hart horren voor de ramen of een klamboe boven het bed te hangen. „Dat zorgt ervoor dat ze je niet kunnen bijten”, zegt de bioloog.

Uiteindelijk zullen muggen volgens Van Vliet weer hun aftocht blazen. „Zodra de temperatuur omlaag gaat, zal de muggenactiviteit afnemen. Op een gegeven moment moeten ze een rustplaats gaan zoeken voor de winter.”

Nu is het nog even doorbijten. „De temperaturen zijn natuurlijk uitzonderlijk hoog, dus het zou best kunnen dat de muggenintensiteit nog weleens toe zou kunnen gaan nemen.”

Zeep met kokosolie

Metro gaf eerder een andere tip. Muggen zoeken hun slachtoffers op basis van geur. Daarom denken veel mensen dat je goed inzepen kan helpen tegen vervelende muggenbulten. Onderzoekers van de Virginia Polytechnic Institute and State University kwamen erachter dat zeep in de meeste gevallen juist averechts werkt. Maar één soort zeep werkt wél heel goed.

Muggen hebben een hekel aan de geur van kokos. Ben je een muggenmagneet, zorg er dan voor dat je genoeg zeep met kokosolie in huis hebt.

