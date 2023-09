Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Binnen een paar uur stapt nieuwe woordvoerder Pieter Omtzigt weer op: ‘Kortste Haagse carrière ooit’

Onno Aerden, ooit VVD-kandidaat voor de Tweede Kamer, liet vanochtend enthousiast weten te beginnen als de nieuwe woordvoerder van Pieter Omtzigt. Hij zou hiermee Nicolien van Vroonhoven opvolgen. Maar dat feestje was binnen enkele uren alweer voorbij, toen oude berichten van Aerden op X opdoken.

In de berichten noemt Aerden de BBB een „gezwel”.

Op X maakte Aerden in de vroege ochtend bekend de nieuwe woordvoerder van Omtzigt te zijn. „Zo veel zin om vanaf vandaag het woordvoerderschap op me te nemen. Nieuw Sociaal Contract (NSC) is nog maar net begonnen. Op naar Den Haag!”, schreef hij.



Drie uur later volgde een volgend bericht op X, met de tekst: „In goed overleg met Pieter Omtzigt zojuist besloten dat het beter is dat NSC een andere woordvoerder krijgt. Kortste Haagse carrière ooit, helaas. Hier had ik me zeer op verheugd.”



Van Vroonhoven nu weer woordvoerder Omtzigt

De oude (en nu weer huidige) woordvoerder van Omtzigt, Van Vroonhoven, bevestigt aan RTL Nieuws dat de oude tweet inderdaad de reden is van het vertrek. „We hadden deze tweet niet gezien. De toon en woordkeuze van zijn tweet past niet bij NSC. Het is een dure les, in het vervolg zullen ze scherper op dit soort dingen letten.”

Omtzigt reageert een paar uur later ook op het incident: „Het past niet bij onze waarden.”

Politieke speelveld op zijn kop

Omtzigt heeft afgelopen maand bekendgemaakt mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen met zijn eigen partij. Met zijn partij heeft de politicus het politieke speelveld op zijn kop geweest. Dat is de verwachting volgens een peiling van I&O Research. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou zijn NSC op maar liefst 31 zetels kunnen rekenen, volgens een peiling van I&O Research.

Dat er hoge verwachtingen zijn van de politicus is Omtzigt zelf echter ook niet ontgaan. „Je legt een verwachtingspatroon op mij, waar ik niet heel veel zin in heb. De problemen in Nederland zijn behoorlijk groot. Die los je echt niet binnen een jaar of zelfs binnen een kabinetsperiode op. Maar ik vind wel dat we eraan moeten beginnen”, zei de politicus vorige maand.

