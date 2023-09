Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bakken kritiek op The Biohack Project: ‘Kwakzalversshow’ en ‘Gelul van dronken aardbeien’

Gisteravond was de aftrap van The Biohack Project. In dit nieuwe KRO-NCRV-programma leren vijf BN’ers om te ‘biohacken’. De kritiek op het programma is na aflevering één al niet van de lucht. Volgens critici wordt er vooral veel onzin verkondigd in het programma.

Het zogenaamde biohacken is een trend waarmee je je gezondheid zou kunnen optimaliseren. De BN’ers worden in het programma blootgesteld aan extreem stressvolle situaties. Dit zou je mentale en fysieke weerbaarheid verbeteren.

Acht afleveringen lang worden de deelnemers op de proef gesteld. De BN’ers van dienst zijn Lize Korpershoek, Rick Paul van Mulligen, Monic Hendrickx, Défano Holwijn en Sjinkie Knegt. Zij ondergaan de uitdagingen onder begeleiding van ex-Olympisch roeier en biohacker Govert Viergever.

„Uitgangspunt van biohacking is het lichaam als een systeem zien”, aldus Viergever. „Met biohacking probeer je meer inzicht en controle te krijgen over lichaam en geest, met behulp van technologie en wetenschap. Daarin is meten de sleutel. Met diverse tools, zoals een hartslagmeter, sporthorloge, labtesten zoals bloed en dna, of met apps op je telefoon. Het doel is meer energie, minder stress en daardoor je lichaam en geest meer in balans te krijgen.”

Testresultaten in The Biohack Project

In de gekte van de stad Rotterdam worden de vijf bekende Nederlanders op grote hoogten en in ruige wateren onderworpen aan verschillende uitdagingen. De eerste aflevering draait om het balanceren op een loopplank vanuit een wolkenkrabber.

Maar eerst worden testresultaten besproken met Viergever. Een maand eerder ondergingen de deelnemers een aantal testen voor dit project. Een arts heeft in opdracht van Viergever hun bloed, urine, ontlasting en dna op specifieke waarden laten onderzoeken. „Meten is een belangrijk onderdeel van biohacking”, legt Viergever uit. „Biohackers experimenteren met ideeën en theorieën over gezondheid die soms nog geen wetenschappelijke consensus hebben.”

Viergever begint met Holwijn. „Je ziet dat je alle kanten opgaat en dat je minder goed je aandacht kunt houden bij hetgeen waar je mee bezig bent”, zegt hij. Volgens de biohacker heeft Holwijn een te laag magnesiumgehalte „Wat we zien in je systeem: jouw brein heeft magnesium nodig om tot rust te komen. Om die hoeveelheid prikkels te kunnen dempen.” Daarom moet hij volgens Viergever meer voeding dat rijk is aan magnesium eten. Holwijn is tevreden. „Dit is volgens mij de magic trick”, zegt hij enthousiast.

Dan richt Viergever zich tot Hendrickx. „Je gaf aan dat je soms een beetje stress hebt, maar dat je dit ook wel lekker vindt en dat je het gevoel hebt dat je leeft. Ik zie dit terug in je dna. Je hebt een vechtersgen. Dat betekent dat je wat langzamer adrenaline opbouwt. Dus omdat je adrenaline en stress opzoekt, je vrij veel ervan gebruikt. Je gebruikt de grondstoffen uit de voeding die adrenaline moeten maken ook veel. Dus die kunnen we in je voeding gaan aanvullen, zodat je je adrenalineslurpende leefstijl kan ondersteunen.”

Knegt krijgt het advies om geen brood meer te eten. Dat komt volgens Viergever ongunstig uit zijn test. „Ik leef zo’n beetje op brood”, klaagt de shorttracker. Voor Korpershoek komt de mededeling dat cafeïne beter op de verboden lijst kan. Ook krijgt ze het advies om een rode bril dragen om blauw licht te filteren. Van Mulligen is volgens Viergever juist gevoelig voor verdedigde vetten, zoals boter, rood vlees, kokosolie, palmolie en kaas.

Veel kritiek op programma

En vooral die testresultaten kunnen op bakken kritiek rekenen. Journalist Bernard Reinstra noemt het programma in NRC „je reinste flauwekul”. „De door Viergever gevonden afwijkende testresultaten en daaropvolgende adviezen worden stellig door hem gepresenteerd als de verklaring en de oplossing. Ondenkbaar binnen de medische wetenschap.”

„Recent experimenteel onderzoek toont dat blootstelling aan angst niet bijdraagt aan beter te kunnen omgaan met stress of zorgen in het dagelijks leven”, schrijft Reinstra. „Zowel de kernboodschap als alle persoonlijke medische adviezen in het programma zijn kolder.”

Volkskrant-journalist Maarten Keulemans uit ook kritiek op X. „Ook ik viel van mijn stoel om kwakzalversshow The Biohack Project van KRO-NRCV. Alle Wimhofjes op een stokje, wat een bullshit zeg. En gewoon schadelijk, legt Bernard Reinstra uit. Volgende afleveringen maar schrappen, KRO-NRCV?”

Even later: „Het is zelfs nog erger met kwakzalfprogramma The Biohack Project. Bedenker en presentator blijkt gewoon een BEDRIJF te hebben in… eh, voedingssupplementen, holistische blabla, enfin, u kent dat wel. Zou KRO-NRCV dat weten?”

Wetenschapsjournalist Adriaan ter Braack, bekend als kwakzalvercriticus ‘Sjamadriaan’, noemt het „nu al het achterlijkste dat ik dit jaar heb gezien”. „Ik ben echt flabbergasted, wtf heb ik gekeken? Los van alle medische missers, wat hadden die onnozele dna-testen met de rest te maken? Het enige wat ze hebben gedaan is op een plank in de hoogte door hun stress en Goverts stem heen ademen? Waarom geen nulmeting op die plank?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

.@KroNcrv @NPO1 Wat is de wetenschappelijke basis voor #TheBiohackProject? Werken wetenschapper hier aan mee? Is het onafhankelijk (gezien de link naar website van ‘expert’)?

Veel zorgen, lijkt onwetenschappelijk! Zorgwekkend voor NPO1, betaald door publiek geld!#npo #kroncrv — Julian Hollander (@HollanderNL) August 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

OMG nu krijgen we bij de biohackerij dat volstrekt gedebunkte idiote hartcoherentie voorgeschoteld. Welke zenderbaas keurde deze knettergek like onzin goed https://t.co/ccvv8f143e. — N🏝️c🌍 🌱erpstr🗻 (@artinspector) September 11, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik kijk met stijgende verbijstering – wat is dit voor achterlijke idioterie. Biohacken mijn reet. Gewauwel en gelul van dronken aardbeien https://t.co/f1GbkZ37xP — N🏝️c🌍 🌱erpstr🗻 (@artinspector) September 11, 2023

The Biohack Project is wekelijks om 20.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. Je kunt The Biohack Project terugkijken via NPO Start.

