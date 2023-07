Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem verontwaardigd over mogelijk Slimste Mens-vertrek: ‘Voor velen zijn we eigenlijk al dood’

Hoewel De Slimste Mens-gezichten Maarten van Rossem en Philip Freriks bijna de tachtig jaar aantikken, zien zij na elf jaar een Slimste Mens-pensioen nog niet zitten. Maar dat terwijl de naam Herman van der Zandt is gevallen als hun mogelijke vervanger. En daar is vooral Van Rossem niet blij mee.

Presentator Herman van der Zandt stapt over van de NOS naar KRO-NCRV. Per 1 januari verlaat hij zijn NOS- presentatiestoel, nadat hij daar 23 jaar in dienst was.

Herman van der Zandt nieuwe presentator Slimste Mens?

Tegelijkertijd klonk het al snel dat Van der Zandt wellicht een mogelijke kandidaat zou zijn om het populaire spelprogramma van de KRO-NCRV te gaan presenteren. Onder meer in De Oranjezomer kwam dat ‘gerucht’ ter sprake en hoewel niemand nog harde uitspraken deed, verkondigt Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds dat het een „logische en plausibele” beslissing lijkt.

Ook Marc Dik, de producent van De Slimste Mens, liet eerder in de podcast in Content Wars weten dat de programmamakers de gedachte toelieten dat Freriks en Van Rossem uiteindelijk vervangen worden.

Maarten van Rossem boos over speculaties

Maar Van Rossem is daar overduidelijk niet blij mee. Hoewel hij en zijn collega Freriks vandaag starten met een nieuw seizoen van De Slimste Mens, liet hij zich in zijn podcast uit over zijn mogelijke vertrek. Daarin vertelde hij dat hij en zijn collega nog niet afgeschreven zijn. „In een stoel zitten en elk kwartier drie zinnen zeggen. Desnoods met een zuurstofflesje achter de stoel is dat best te doen.”

En hoewel de historicus begrijpt dat zaken in de televisiewereld soms zo lopen, vindt hij het allemaal een vreemde bedoeling. „Dank u wel voor de suggestie van: kunnen die oude lullen nou niet eens een keer opsodemieteren? Kunnen we niet lekker speculeren over wie dat zou kunnen doen? Ik vind het eerlijk gezegd nogal onbeleefd. Voor veel mensen zijn we eigenlijk al dood, een soort van ‘Walking Dead’ die een programma presenteren.”

Presentatieduo Freriks en Van Rossem in nieuw seizoen

Overigens ligt het niet aan de kijkcijfers dat het presentatieduo wellicht hun ‘troon’ moet afstaan. De Slimste Mens is één van de best bekeken programma’s van de Nederlandse televisie. „Ik vind het in feite weer een vorm van bejaardendiscriminatie, dat ze er zo vanzelfsprekend van uitgaan ‘nee, dat moet toch maar een keertje afgelopen zijn. Dat zijn toch wrakken’. Nee, ook voor de lange termijn is het nog een heel aantrekkelijk perspectief”, aldus Van Rossem.

Vandaag begint er dus ondanks de speculaties wel een nieuw seizoen van De Slimste Mens en zoals het er nu naar uitziet zou het duo Freriks en Van Rossem ook nog de winterserie presenteren.