Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Welk tv-fragment heeft de meeste indruk gemaakt? Dít is het TV Moment van het Jaar: ‘Hadden ze niks beters?’

Het nieuwe tv-seizoen is weer begonnen, en dus is het tijd om het TV Moment van het Jaar bekend te maken. Welk fragment is als winnaar uit de bus gekomen? Dat werd gisteravond bij Humberto bekend gemaakt.

De selectie voor het moment is gekozen door een jury onder leiding van mediadeskundige Tina Nijkamp, die bij Humberto is aangeschoven.

TV Moment van het Jaar

Maar ook de oprichter van Streamwijzer, Siebren Hazelhoff Roelfzema, en de uitgever van vakmediaplatform Spreekbuis.nl, Richard Otto, maakten deel uit van de selectiecommissie.

Genomineerd voor het TV Moment van het Jaar 2022/2023 waren het interview van Tom Egbers in de talkshow Khalid & Sophie, het gesprek van minister-president Mark Rutte inVandaag Inside en de klimaatactivist zich vastlijmde aan de talkshowtafel van het programma Jinek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nu het tv-seizoen weer van start is gegaan, is het tijd om het TV Moment van het Jaar (seizoen 2022-2023) bekend te maken. Wie wordt de winnaar? Je ziet het straks bij ons. Dit zijn de genomineerden. #Humberto pic.twitter.com/scXORueNKA — Humberto (@HumbertoRTL) September 1, 2023

Humberto maakt winnaar bekend

Verder maakten de excentrieke tantradans van Walter en zijn twee vrouwelijke gasten in het programma B&B Vol Liefde en de vals zingende songfestivalkandidaten Mia en Dion kans op het TV Moment van het Jaar.

Hoe wordt zo’n selectie eigenlijk gemaakt? Nijkamp legt bij Humberto uit: „De jury komt bij elkaar en kiest zelf fragmenten uit, maar er zijn ook fragmenten ingestuurd. Daar is het een combinatie van.” Sportmomenten zitter er echter niet bij. „Dat gaat vaak om het moment van winnen, dit zijn echt de tv-momenten.”

En de winnaar is…

„Er zijn natuurlijk meer dan vijf fragmenten die bijzonder waren dit jaar, maar we hebben een gevarieerde selectie gemaakt”, aldus Nijkamp.

„Het is de klimaatplakker geworden!” Maakt Nijkamp bekend. „Ik weet niet of ik gefeliciteerd Beau moet zeggen”, aldus Humberto. „Maar gefeliciteerd, Beau.” Beau van Erven Dorens viel toen overigens in voor de zieke Eva Jinek, die normaal het praatprogramma presenteerde.

Klimaatactivist Jelle de Graaf klom live op televisie op tafel en lijmde zichzelf vervolgens met zijn handen vast. „Ik ga het hier hebben over het klimaat en de ecologische crisis”, zei de klimaatactivist nadat hij vast zat aan de tafel.

‘Koffiezetapparaat-moment’

„Het is ook het woord van het jaar geworden, klimaatklever.” Er wordt bij Humberto nog gelachen om het fragment. „Straks valt ‘ie ook nog van de tafel”, wordt er gezegd.

De jury heeft gekozen voor een „koffiezetapparaat-moment”, verduidelijkt Nijkamp. „Er hoort nog een award bij, dus die zal de redactie krijgen.” Veruit de meeste mensen op sociale media hadden liever een ander fragment zien winnen.

Bij de vorige editie werd de BOOS-reportage over de misstanden rond The Voice of Holland verkozen tot het TV Moment van het Jaar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit is het TV moment van het jaar…

Volgens mij zijn er veel leukere tv-momenten geweest zónder gescheld met K, maar het zal wel aan mij liggen. #Humberto pic.twitter.com/PuVmARPhqd — Chantal 𝕏  (@John_Rdam) September 2, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hadden ze echt niks beters? Maar goed dan dat ik al jaren niet meer kijk. — Nasanne Keti (@Nasanne2) September 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoezo het tv moment van het jaar?! Het is 1 september!#Humberto #rtl4 — FrankKoning (@frank_frank1971) September 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Toch nog een beetje stien(in de back) in de meest besproken tv moment van het jaar. Bij de klimaatgekkie die zich vastlijmde aan de tafel 😂 — Anouk ✨ (@anoukbra) September 1, 2023

Je kunt Humberto terugkijken via RTL XL.

Reacties