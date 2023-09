Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Basisscholen wijzen ‘dure’ uitzendkrachten de deur, ondanks lerarentekort: ‘Geld beter uitgeven’

Geen dure uitzendkrachten of zpp’ers meer voor zo’n 350 basisscholen. Vanaf dit schooljaar wijzen zij dure krachten de deur, ondanks het lerarentekort.

In een manifest stellen ze dat „geld voor kinderen niet moet gaan naar commerciële bureaus”, meldt het Financieele Dagblad (FD).

Basisscholen nemen stelling

Basisscholen uit de randstad doen ook mee, terwijl zij door lerarentekorten vaak al niet meer zonder uitzendkrachten kunnen. De basisscholen, met samen 65.000 leerlingen, nemen stelling tegen het in hun ogen oprukkende uitzendwerk. Zij hekelen vooral de ‘woekerprijzen’ die zij moeten betalen voor de tijdelijke leerkrachten.

Scholen hebben duizenden vacatures openstaan en kampen met gaten in de roosters. Een snelle oplossing daarvoor is het inhuren van een invalkracht. Maar die moeten ergens vandaan komen en door de schaarste gaat dat vaker ten koste van leraren in vaste dienst. Daarom wilden eerder ook scholen uit Amsterdam en Brabant geen uitzendkrachten meer inzetten.

Landelijk initiatief tegen snelle oplossing

Om de krachten te bundelen tegen dure uitzendkrachten, startte scholenstichting Aves in de Noordoostpolder een landelijk initiatief. „Veel meer scholen delen de frustratie, maar konden niet tekenen omdat ze al in de wurggreep zitten van de uitzendbranche”, zegt bestuursvoorzitter Jos Timmermans tegen FD.

De ondertekenaars van het manifest beloven in plaats van dure uitkrachten in te zetten, zelf beter werkgeverschap te bieden, zoals meer begeleiding, betere verlofvormen en meer aansluiting bij arbeidswensen van leerkrachten. Timmermans zegt daarover tegen de krant: „Daar kunnen we ons geld beter aan uitgeven dan aan dure uitzendkrachten.”

