Mia Nicolai en Dion Cooper brengen aangepast lied ten gehore bij Khalid & Sophie, verdeeldheid heerst

De eerste liveoptredens van de Nederlandse songfestivalinzending liepen niet bepaald vlekkeloos. Om die reden zongen de afgevaardigde Mia Nicolai en Dion Cooper een aangepaste versie van hun lied ‘Burning Daylight’ bij Khalid & Sophie. De kampen zijn nog altijd verdeelt.

In de nieuwe versie is de toonsoort van het lied aangepast naar anderhalve toon hoger, wat het duo ook zal toepassen in de eerste halve finale. Dat is toegestaan, aldus een woordvoerder van de AVROTROS tegen het ANP.

Songfestivallied live bij Khalid & Sophie

Nicolai en Cooper zongen een akoestische variant van het nummer, waar de twee vooral hun kopstem gebruikten. „Voor mij ging dit hartstikke goed”, zei een geëmotioneerde Duncan Laurence, die meeschreef aan het nummer en het duo coacht, na afloop van het optreden. „Ik weet als geen ander hoeveel er op je afkomt. Ook al ben je nog zo ervaren, het songfestival is geen makkie.” Ook kan Laurence het niet meer schelen wat en of iemand er wat van zegt. „Voor mij zijn jullie sterren.”

Ook Nicolai raakte enigszins geëmotioneerd na het horen van de woorden van Laurence. „Je stapt erin met zoveel enthousiasme, zo veel hoop”, zegt de zangeres. „We willen het heel graag goed doen met elkaar, dus het raakt als het niet gaat zoals je wilt.” Cooper zegt dat het „superpijnlijk” was dat veel mensen kritiek op de uitvoering hadden, maar „als het twee keer misgaat moet je jezelf achter de oren krabben”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mia Nicolai en Dion Cooper zongen zojuist voor het eerst live op tv hun Songfestival-nummer ‘Burning Daylight’. Het hele optreden is na de uitzending te zien op onze website, ons YouTube-kanaal, Instagram en Facebook. #KhalidenSophie #Eurovision2023 pic.twitter.com/u02dAUig4F — Khalid & Sophie (@khalidensophie) April 28, 2023

‘Gewoon zingen en niet meer vechten’

Het duo heeft dus een oplossing gevonden. „Dan is het gewoon zingen, en niet meer vechten”, aldus Cooper. Laurence legt nog een keer wat er mis ging tijdens de twee eerdere optredens. „Ik ga het toch nog zeggen. Die festivals worden georganiseerd door fans en fanaten van het songfestival. Je gaat er vanuit dat het geluid goed is, maar dat is niet zo. Je kunt heel weinig doen behalve daarna zeggen ‘wat gaan we doen?'”.

Als het één keer fout gaat, gaan niet gelijk alle alarmbellen rinkelen, verdedigt Laurence. „Maar bij de rest van Nederland wel enigszins”, reageert presentatrice Sophie Hilbrand. „Als de inzending wordt gekozen is er ook geen live-opname of -optreden te horen. Waarom hebben jullie na de bekendmaking niet meteen podia opgezocht?” Het duo zegt eerder te hebben opgetreden bij AVROTROS, maar „daar kunnen ze niet goed luisteren”, lacht Hilbrand. „Dan hebben we echt een probleem de komende jaren”, aldus Laurence.

De oplossing voor Mia Nicolai en Dion Cooper

Hoe kon dit dan gebeuren? Volgens Laurence zijn Nicolai en Cooper „steengoede zangers”. Een aantal dingen speelden mee, vertelt de winnaar van het Songfestival van 2019. „De in-ears waren niet goed. Moet je je voorstellen dat je met reteslecht geluid zo voor de leeuwen wordt gegooid. Vervolgens merk je na die repetities dat er toch iets anders moet, en dus hebben we de toonsoort aangepast. Dat heb ik vaker gezien op het Songfestival.”

Cooper geeft toe dat het lied voor hen beiden „pittig” was. „Wij wilden er voor knokken. Ook met het idee: je krijgt een gouden ticket naar een glansrijke carrière. Met de producer zijn we net zolang gaan zingen totdat het klopte. Met anderhalve toon hoger kunnen we nu opeens zingen in plaats van schreeuwen en vechten.” Nicolai heeft meer ervaring met studio’s dan podia en daar kun je „met veel meer dingen wegkomen en de moeilijke noten uit je tenen halen”. „Om dat live te reproduceren moet je extra je best doen, waar ook nog eens extra spanning op zit.”

Niet alle kijkers zijn overtuigd

Het duo zong het lied twee keer eerder live op pre-party’s van het Songfestival. Beide keren verliep het optreden onzuiver. Cooper zei bij Khalid & Sophie het gevoel te hebben dat iedereen hem „haat” en niemand hem „leuk” vindt. Nicolai herkende zich volledig in dat gevoel, zo stelde ze. „Voor mij persoonlijk was het best uitdagend, omdat ik ook een pestverleden heb.”

Het duo en Duncan Laurence hebben echter niet iedereen kunnen overtuigen met het optreden bij Khalid & Sophie in aangepaste vorm. En ook Laurence, die het duo verdedigt aan de talkshowtafel, kan niet op al te zachtaardige reacties rekenen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Conclusie: Mia en Dion kunnen best zingen maar hebben 0 ervaring, 0 coaching en 0 hulp gehad en er werd gezegd: “hey, succes he? Toitoitoi!” Zucht #khalidensophie — Erin (@erin_schroer) April 28, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Interview bij #khalidensophie maakt duidelijk wat een vreselijk mannetje Duncan Laurence is geworden. En hij wist zelf vantevoren wat die pre parties inhouden en toch ging ie niet meer terwijl hij zelf wist dat het hel kan zijn… dat zei genoeg! — Hapertje (@Hapertje) April 28, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Misschien heb ik het mis, maar zat Duncan niet enorm alle vragen van Sophie te ontwijken? Hij heeft die 2 mensen toch gewoon laten dobberen? #khalidensophie — Marian Peeneman 💙💛🧡 (@MPeeneman) April 28, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#khalidensophie Ze zingen super voorzichtig, alsof ze bang zijn. Zo hoor je niet te zingen en zeker niet op een podium als waar ze binnenkort staan. Een zanger die inhoudt, overtuigt niet. Helaas is dat hier het geval.. #Eurovision2023 #Eurovision — Nobody's Wife ASMR 🇺🇦(the artist fka Aysa Mar) (@aysa_mar_asmr) April 28, 2023

‘Ik ben weer in jullie gaan geloven’

Gelukkig wordt het zuivere optreden van Nicolai en Cooper wel gewaardeerd. Een aantal kijkers hebben ze helemaal weten te overtuigen. „Nu Liverpool nog”, aldus een twitteraar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mia en Dions optreden bij #khalidensophie gaf me oprecht zoveel kippenvel. Ik hield al van de studioversie, maar je merkt hun val en wederopstand en de chemie is eindelijk daar. Echt zo trots dat ze het hebben geflikt en gedurfd. Nu Liverpool nog! 🫶 — Fer (@fervaneurovisie) April 28, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het was een slechte start. Maar door dit tv optreden ben ik weer in jullie gaan geloven! Het gesprek bij #khalidensophie was eerlijk en ontwapenend en het liedje vond ik erg mooi! Succes in Liverpool bij de #Eurovisie — Lt.Savior (@LtSavior) April 28, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit was een sterke uitvoering van Burning Daylight door Mia en Dion . Sterker nog, het raakte me. Echt. #KhalidenSophie pic.twitter.com/QOUo1rZqtZ — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) April 28, 2023

De uitzending van Khalid & Sophie kijk je terug via NPO Start.