Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Erica Meiland ontvangt ‘rare telefoontjes’ over pension Code Rose, kijkers maken zich zorgen

Sinds de opening van pension Code Rose van de Meilandjes staat de telefoon roodgloeiend. Maar tussen de enthousiaste gasten, blijken ook een paar ‘rare bellers’ te zitten die het leuk vinden om Erica in de maling te nemen. Ze blijkt nogal wat rare vragen te krijgen.

Ruim 1,2 miljoen mensen keken gisteren naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Chateau Meiland. In de aflevering van gisteravond zagen kijkers dat Erica vaak rare telefoontjes krijgt van prankcallers.

Met een paar muisklikken heb je het telefoonnummer van Erica Meiland achterhaald. Haar nummer staat namelijk op de website van Code Rose. Hartstikke handig voor boekingen voor het pension. Maar helaas zitten er ook nog weleens wat mensen tussen die grappig denken te zijn, blijkt in de nieuwste aflevering van Chateau Meiland.

„Heeft u ook sekskamers te huur?”, klinkt het aan de andere kant van de lijn. „Nee, die hebben we niet. Goedemiddag”, zegt Erica resoluut en daarna hangt ze direct op. Volgens haar was het gewoon een grapje en doet ze er goed aan om de telefoontjes gewoon te blijven beantwoorden.

‘Rare telefoontjes’ over Code Rose

Maar Maxime denkt er heel anders over. „Wat een idioot! Zo’n rare vraag hebben we nog niet eerder gehad”, zegt Maxime terwijl ze vol ongeloof haar hand voor haar mond slaat. Ze vindt het maar niks dat al dat soort mensen het telefoonnummer van haar moeder hebben. Eerde werd pension Code Rose bekogeld met eieren.

Martien vindt deze belletjes vreselijk en volgens hem is er maar één oplossing. „Je moet een ander nummer nemen”, schreeuwt hij uit. Maar dat wil Erica niet, want onder andere haar DigiD is eraan gekoppeld. „Heb je nog een dickpic gehad?”, vraagt Maxime bezorgd en lachend tegelijk. „Nee, maar die zou ik wel gelijk deleten”, zegt Erica.

Martien is niet de enige die zich zorgen maakt over de enge telefoontjes. Op social media begrijpen kijkers niet waarom Erica niet een ander nummer neemt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wel een echt enge situatie dat mensen je zo bellen zoals bij Erica gebeurt. Natuurlijk "je eigen schuld" dat het "per abuis" op de site is gekomen, maar dan nog horen mensen dit niet te doen. Is gewoon niet grappig. Het is gewoon eng!#chateaumeiland #meiland pic.twitter.com/TXxWF3GfRO — Anders Lundgren (@TotallyAnders) September 25, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bizar hoeveel mensen Erica stalke .. ga wat met je leven doen.. #ChateauMeiland — Joey (@Joeyvmanen) September 25, 2023

Al twijfelen andere kijkers of het hele voorval niet in scene is gezet:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ah, weer één van de productie die belt. Wat zullen ze gelachen hebben 😐#ChateauMeiland — M. (@_nondeju_) September 18, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#chateaumeiland Nou wordt het wel heel debielerig, me die nep-telefoontjes.. — Marie-Jose van Vliet (@LadyIvy8) September 25, 2023

Chateau Meiland kun je terugkijken via KIJK.

Reacties