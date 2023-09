Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem stopt tóch met De Slimste Mens: ‘Speculaties over programma waren gezeur’

Nadat Slimste Mens-presentator Philip Freriks zijn vertrek aankondigde, bleef historicus Maarten van Rossem volhouden dat hij zou blijven. Desnoods met een zuurstoftankje achter zijn stoel. Nu blijkt dat daar niets van waar is. Hij stopt na het winterseizoen 2024-2025 tóch bij het programma.

Dat meldt de 79-jarige historicus in een gesprek met De Telegraaf. Freriks maakte eerder deze maand bekend te stoppen. Hij zal worden vervangen door Herman ‘de Schermman’ van der Zandt.

Freriks en Van Rossem maken het programma al sinds 2012. Onder hun leiding is de kennisquiz een van de best bekeken programma’s op de Nederlandse televisie geworden.

Maarten van Rossem stopt met De Slimste Mens

„In februari 2025 is mijn laatste uitzending te zien”, zegt Van Rossem tegen de krant. „Op hetzelfde moment dat Philip vertrekt. Twee jaar geleden, dus al ver voordat Herman bij deze omroep in beeld was, besloot hij om het 25ste seizoen nog vol te maken en het daarbij te laten. Toen zei ik: ‘Als jij weggaat, ga ik ook weg.’ Wij weten het dus al een tijdje. Er verder over speculeren is onzinnig en, als ik voor mezelf mag spreken, ook zeer onaangenaam. Bovendien is het nog een heel eind weg. Misschien zijn we allebei wel dood.”

Eerder deze maand speculeerde Van Rossem nog dat hij tot zijn honderdste de taak van eenmansjury zou willen blijven uitvoeren.

In een interview met De Telegraaf zei hij over een mogelijk vertrek: „Ik word daar al de hele dag door journalisten over gebeld. Wacht, schrijf dit maar op: met een zuurstoftankje achter mijn stoel hoop ik het nog dertig jaar vol te houden.” Iets waar de heren van Vandaag Inside overigens een sterke mening over hadden. „Hij kan niet blijven zitten”, vond Johan Derksen.

Wat blijkt: Van Rossem deed dit vooral om de mensen die een hekel aan hem hebben, te sarren. „Ik vond al die speculaties over ons en het programma maar gezeur”, zegt Van Rossem. „Tot mijn honderdste blijven, dat vond ik wel geestig. In werkelijkheid ga ik dat natuurlijk niet doen. Weet ik veel of ik die leeftijd überhaupt haal. Door te stellen dat ik zou blijven zitten waar ik zit, heb ik er bewust voor gekozen om mensen een beetje te ergeren.”

De historicus heeft zich flink geërgerd aan alle speculaties na het vertrek van Freriks. „Toen werd ineens overal geroepen dat het voor ons ’oude knarren’ de hoogste tijd was om er een punt achter te zetten. Bovendien moest ook ik maar meteen worden vervangen door zo’n ’ongelooflijk leuke cabaretier’ zoals ze in België hebben. Dan viel er tenminste wat te lachen. Nou, de Vlaamse variant van De Slimste Mens is veel slechter dan de onze. Wij zijn veel strakker en hanteren meer de vorm zoals die oorspronkelijk was bedoeld.”

Wie wordt zijn opvolger?

Een woordvoerder van KRO-NCRV laat weten dat nog niet bekend is wie Maarten van Rossem gaat opvolgen als de eenkoppige jury. De omroep kan ook nog niet zeggen op welke termijn dit besluit wordt genomen. Wel bevestigt KRO-NCRV het vertrek van de historicus bij het programma.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Toch wel jammer dat Maarten van Rossem ook weggaat bij #deslimstemens. Hij en Philip zijn samen met de kandidaten het succes van het programma. Ik ben benieuwd naar de opvolging. Het duo Herman en Maarten had mij ook wel leuk geleken. https://t.co/e4nP3ZW3jV — Fokke Reitsma (@fokke_reitsma) September 25, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De ideale opvolger van ⁦Maarten van Rossem⁩ is natuurlijk iemand met ervaring met het programma en een treffende gelijkenis met Herman vd Zandt https://t.co/hptaDAHYsN — Peter Hein van Mulligen (@phvmulligen) September 25, 2023

Reacties