‘Jetset Prutsklusser’ ontmaskerd in Dossier Opgelicht: ‘Het plafond kwam naar beneden tijdens kerst’

Het laatste wat je wil tijdens een gezellig kerstdiner is dat het plafond naar beneden komt, toch overkwam het een anonieme gedupeerde in 2021. Op het eerste gezicht lijkt de ‘prutsklusser’ een charmante eerlijke jongen, maar in Dossier Opgelicht komt zijn slechte werk naar boven.

In het nieuwe programma Dossier Opgelicht brengt Hila Noorzai bizarre praktijken van geraffineerde oplichters aan het licht. In de eerste aflevering zien kijkers het verhaal van de 27-jarige Indy, die ook wel de ‘jetset prutsklusser’ wordt genoemd. Hij is dj en heeft zijn eigen modebedrijf, ondertussen werkt hij ook als aannemer. Maar daar laat hij veel steken vallen.

Dossier Opgelicht

Zo zou één van zijn klanten een speciale handgemaakte keuken krijgen, maar die ontdekt later dat er gewoon Ikea-stickers op het kastje zitten. Vloeren zijn verkeerd gelegd, wandkasten passen niet en tot overmaat van ramp stort er ook nog een plafond plotseling naar beneden tijdens een kerstdiner. De advocaat van één van zijn klanten (die vanwege privacyredenen liever anoniem blijft), deelt in Dossier Opgelicht zijn verhaal.

De prutsklusser had meerdere lekkages laten ontstaan, waardoor de woning vol zat met vocht. „Er was een groot risico op kortsluitingen die tot brand hadden kunnen leiden. Het plafond viel tijdens kerst 2021 naar beneden en de schade was enorm”, zegt advocaat Barry Swart in het programma. „Op stel en sprong moest er tijdens kerst een aannemer komen om allerlei noodwerkzaamheden te verrichten om te voorkomen dat de hele woning zou instorten.”

Swart legt uit dat ze Indy aansprakelijk hebben gesteld voor de instorting. „We hebben Indy aansprakelijk gesteld en hij zou de kosten terugbetalen. Maar we hebben een keer 500 euro ontvangen en dat was het.”

Hoge schulden

De gedupeerden beschrijven Indy als een charmante, knappe jonge man. „De eerste keer dat ik hem ontmoette, was bij mij thuis. Hij is een hele vriendelijke, open jongen, en daarom wint hij denk ik heel veel mensen voor zich. Hij heeft een bepaalde gunfactor en lijkt heel enthousiast, waardoor je gewoon zin krijgt om aan de slag te gaan”, zegt een van de gedupeerden. Uiteindelijk blijken zijn praatjes loze woorden en laat hij de slachtoffers zitten met onafgemaakt werk en hoge schulden. En zij zijn lang niet de enigen in Nederland met schulden.

„Hij bleek geen geld te hebben om de douche en het toilet te installeren, waardoor ik drie maanden zonder douche en toilet heb gezeten”, zegt een van de gedupeerden. Kenmerkend voor Indy is dat hij heel veel beloftes maakte, die hij niet na kon komen. „Ik heb tig smoesjes gehoord van ‘er is file’ tot corona. Hij heeft ook foto’s gestuurd van autopech”, laat een van de anonieme gedupeerden weten. Ook hebben twee oud-profvoetballers in zijn modebedrijf geïnvesteerd, maar die hebben hun geld nooit terug gekregen.

