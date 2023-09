Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huismerkproducten van Ikea, Action en Lidl worden via webwinkels voor veel meer geld doorverkocht

Even snel schoonmaakspullen of nieuw bestek bestellen via Bol.com of Amazon? Het lijkt zo makkelijk, maar pas op dat je niet wordt afgezet. Goedkope huismerkproducten van Ikea, Lidl en Action staan op Bol.com en Amazon voor veel hogere prijzen. Sommige producten gaan zelfs zes keer over de kop.

Een 30-delig Martorp-bestek kost op de website van IKEA 34,99 euro, maar op Amazon betaal je al snel 120,34 euro voor hetzelfde bestek. En het gaat niet om een enkele fout. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat grote webwinkels vaker huismerkproducten voor woekerprijzen aanbieden, meldt het AD.

Bulk ingekocht

Op websites als Bol.com en Amazon kunnen externe verkopers hun producten aanbieden. Populaire producten zoals schoonmaakmiddelen worden vaak in bulk ingekocht en vervolgens voor een veel hogere prijs doorverkocht. Uit een steekproef van de Consumentenbond blijkt dat kalkreiniger van de Action voor 9,29 euro werd verkocht. De originele prijs van de Superfinn kalkreiniger is 1,42 euro.

Ook worden Action Spargo-schoonmaakdoekjes op Bol.com voor een bizarre prijs aangeboden. In plaats van 0,99 euro betaal je voor een voordeelbundel van 6 stuks 13,99 euro.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, vindt dat consumenten om twee redenen worden afgezet. Enerzijds worden consumenten online opgelicht en betalen ze veel te veel voor een product. „En externe verkopers kiezen vooral populaire producten die in de winkels snel zijn uitverkocht”, zegt de directeur. Daardoor grijpen andere consumenten mis.

Huismerkproducten voor meer doorverkocht

Toch is er weinig te doen aan deze vorm van misleiding. De Consumentenbond adviseert consumenten om aanbiedingen te vergelijken op andere sites. Ze geeft toe dat je een voordeelbundel schoonmaakdoekjes misschien niet zo snel gaat vergelijken, maar dat dat dus toch de moeite waard is.

„Het is voor de consument goed om te weten dat dit soort dingen gebeuren”, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond aan het AD. Eerder vertelden we je al welke supermarkt volgens de Consumentenbond het goedkoopst is.

Reacties