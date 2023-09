Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pension familie Meiland bekogeld met eieren: ‘Hoezo ga je eieren gooien?’

Het zit de Meilandjes niet mee: niet alleen is hun pension Code Rosé in Noordwijk een dag voor de opening bekogeld met eieren, ook blijkt de vergunning van het pension nog niet op orde te zijn.

„Bij ons gaat altijd wel wat mis.”

Chateau Meiland

In een nieuwe aflevering van Chateau Meiland konden kijkers gisteravond zien hoe de Meilandjes, na een succesvol testweekend, hun eerste, echte gasten mochten ontvangen in hun nieuwe pension. Maar een dag voordat deze gasten arriveren en het pension officieel geopend wordt, krijgt het gezin een onaangename verrassing.

Het pension is namelijk bekogeld met eieren. „Een dag voor de opening en dan gaan mensen eieren gooien. Raar hè”, zucht Martien, terwijl hij de ramen grondig schoonmaakt. „Hoezo ga je eieren gooien?” vervolgt hij. Wie de eieren heeft gegooid en waarom, weten de Meilandjes niet. Maar als de ramen weer ei-vrij zijn, dient het volgende probleem zich alweer op. Eén die niet zo makkelijk met een natte doek schoon te maken is.

Martien Meiland van slag

De gemeente Noordwijk tikt de familie Meiland namelijk op de vingers over de vergunning voor Code Rosé. Die blijkt niet helemaal op orde te zijn. „We hebben een vergunning gekregen om een gedeelte te slopen. De gemeente heeft gezegd: ja dat is goed. Nu zeggen ze: er is geen woning meer, alleen een pension, dat is niet volgens bestemmingsplan”, legt Erica Renkema uit. „Ze weten allemaal al maanden dat wij hier dit gaan doen. Het is toch van de gekke dat je dit een dag van te voren op je bord krijgt. Ik vind het ongelofelijk”, uit Martien Meiland zijn frustratie.

Als de familie dus mensen in hun pension zouden laten slapen, zouden de Meilandjes in overtreding zijn. „Bij die sloopvergunning is het fout gegaan.” Door het bericht is Martien Meiland „helemaal van slag”. Ook Maxime Meiland is teleurgesteld: „Bij ons gaat er altijd iets mis.”

Bouwlamp als nachtlampje

Om de opening niet helemaal in de soep te laten lopen, besluit Martien Meiland te slapen in het gedeelte van het pension dat eigenlijk nog niet af is. Sfeerverlichting is er niet: de man des huizes slaapt met een bouwlamp als nachtlampje. „Dan hoeven we die mensen ook niet teleur te stellen”, legt hij uit. Zolang er maar iemand van de familie in het pension slaapt, worden de regels van de vergunning niet overtreden.

Op X konden kijkers wel lachen om de twee incidenten. Ook had één kijker nog een idee om het probleem met de vergunning op te lossen. „Als ze nog iemand zoeken om in de tijdelijke kamer van Martien te gaan wonen zou ik zeggen: hier is maar één iemand helemaal geschikt voor. Olof.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als ze nog iemand zoeken om de in de tijdelijke kamer van #Martien te gaan wonen zou ik zeggen : hier is maar één iemand helemaal geschikt voor. Onze "niks mis mee, helemaal prima" #Olof 😉😉😉 #chateauMeiland pic.twitter.com/yLzTQN7xrt — Joyce Derksen (@JoyceDFoto) September 4, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Welkom bij het Perfecte Meiland Plaatje #chateaumeiland — Lianne van Veen (@Liedje87) September 4, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Martien heeft toch zo een geluk gehad. 😀 Zijn eigen oude opklapbed teruggevonden: bij de Kringloop #ChateauMeiland #coderose — Just Menno (@JustBeingMenno) September 4, 2023

Chateau Meiland terugkijken kan via KIJK.nl.

Reacties