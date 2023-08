Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen wijst in Vandaag Inside naar miljonairs: ‘Mensen in armoede adopteren’

Johan Derksen maakte zich gisteravond in Vandaag Inside hard voor de mensen die onder de armoedegrens leven. Hij vindt het kwalijk dat armoede voorkomt in Nederland en heeft een suggestie. Volgens hem kunnen de rijke miljonairs daar best hun steentje bijdragen.

Derksen begint in de SBS 6-talkshow zijn klaagzang met een uitbrander richting D66. En daarna haalt hij de huidige armoede, die dreigt op te lopen, in Nederland aan. „Die politiek hoef je niet op te rekenen hoor.”

Johan Derksen oppert plan voor mensen in armoede

Volgens Johan Derksen hebben de Nederlanders die het goed hebben een morele plicht. „Er zijn een miljoen mensen die onder de armoedegrens moeten leven. We hebben meer dan een miljoen miljonairs in Nederland. Als nu iedere miljonair één persoon onder de armoedegrens adopteert, dat is voor hem een fooi.” Volgens het VI-gezicht kunnen de miljonairs deze mensen helpen. „Iets wat de regering niet doet.” Een kleine moeite volgens Derksen. „Dan zijn we uit de brand.”

„Heel veel mensen hebben meerdere huizen, meerdere auto’s, een boot, die gaan op extreme vakanties.” Volgens Derksen moeten die mensen landgenoten onder de armoedegrens helpen.

‘Miljonairs persoon in armoede adopteren’

De politiek wil ervoor zorgen dat het aantal mensen onder de armoedegrens niet stijgt. Maar het huidige kabinet is demissionair en dat versnelt de boel niet. Volgens Derksen kan het daarom zomaar nog anderhalf jaar duren voordat er iets gebeurt. VI-gezicht en politiek verslaggever Merel Ek nuanceert de woorden van Derksen. „Wij kunnen toch als welgesteld Nederlanders zeggen: ‘We laten even zien dat het volgende maand in kan gaan'”, oppert Derksen.

René van der Gijp wil best iemand adopteren, zegt hij aan tafel. „En die persoon iedere week 100 euro voor boodschappen geven.” Daarna haalt Ek aan dat in Nederland dan een ander probleem opspeelt en dat geschonken geld wordt ingehouden op een uitkering.

Derksen hekelt Rutte in Vandaag Inside

Derksen herinnert aan de uitzending met Mark Rutte, die aan de VI-tafel verkondigde dat er naast politieke missers en crisissen een hoop goed ging in Nederland. Rutte prees daar toen onder meer de Nederlandse economie. Derksen komt daar nu op terug. „Wij hadden natuurlijk moeten zeggen: ‘Gaat het zo goed met de economie? Zijn er daarom 1300 scholen die ontbijt maken omdat de kinderen geen eten krijgen als ze naar school gaan? En dat in een land als Nederland.'”

Je kijkt Vandaag Inside terug via KIJK

Reacties