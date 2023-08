Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Reizigersvereniging Rover kraakt NS-plan over spitsheffing: ‘Ronduit oneerlijk’

Spitsheffing van de NS voor treinreizigers? Dat slaat nergens op, is kort samengevat de mening van Rover. De reizigersvereniging laat geen spaan heel van het idee dat in 2026 moet ingaan.

Het onderzoek op basis waarvan demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) de NS ruimte geeft een spitsheffing verder uit te werken, rammelt aan alle kanten. Dat is de stellige overtuiging van Rover. Het is „onjuist, onvolledig en in onbalans”. Volgens de reizigersvereniging gaat de reiziger veel meer betalen en tegen tal van praktische problemen aanlopen. NS-baas Wouter Koolmees kwam begin juli met het plan op de proppen. De afgelopen weken klonk er veel verbazing over het idee rond spitsheffing.

Leraar betaalt zich scheel met spitsheffing

Zo zouden berekeningen niet kloppen. Volgens het onderzoek betaalt een leraar straks 480 euro per jaar meer, maar volgens Rover is dat in werkelijkheid het dubbele. En die leraar kan geen trein van een paar uurtjes later nemen. De vereniging roept de Tweede Kamer op geen verregaande wijzigingen in de NS-tarieven toe te staan op basis van het onderzoek.

Als onderdeel van de voorwaarden waaronder de NS het grootste deel van het spoornet mag gebruiken, is afgesproken dat de NS de spitsheffing mag uitwerken. Demissionair Staatssecretaris Vivianne Heijnen laat de Tweede Kamer wel nog kijken naar de financiële gevolgen.

De NS is al langer uitgesproken voorstander van een spitsheffing. De vervoerder wil reizigers zo motiveren meer verspreid over de dag de trein te pakken.



Zes verschillende prijzen treinkaartje voor één traject

Rover ziet niets in de spitsheffing, waarbij ook een druktetoeslag en een kwaliteitstoeslag zouden moeten komen. „Deze toeslagen kunnen flink oplopen. Zo betalen reizigers die straks in de spits over de hogesnelheidslijn reizen, wel 9,50 euro extra als combinatie van een HSL-toeslag, druktetoeslag en kwaliteitstoeslag.”

In het nieuwe systeem kan de reiziger op één werkdag zes verschillende ritprijzen voor een traject tegenkomen, geeft Rover aan. „Ook tussen de werkdagen zit straks verschil, zo is een rit op woensdag in de hyperspits straks 50 cent goedkoper dan op dinsdag.”

‘Spitsheffing is oneerlijk’

Ronduit oneerlijk, noemt de vereniging het nieuwe systeem. „De reiziger die in Utrecht werkt kan niet in de trein naar Alkmaar stappen omdat deze goedkoper is, net zomin als dat de leraar zijn lessen naar de woensdag kan verschuiven”, zegt Rover-directeur Freek Bos. „Bovendien betaalt de reiziger straks een kwaliteitstoeslag op hoogfrequente verbindingen, ook wanneer door een storing de treinen uitvallen en die kwaliteit er dus niet is.”

Rover stelt dat het systeem bovendien niet goed werkt: wie bijvoorbeeld in de daluren vertrekt uit Nijmegen, kan toch te maken krijgen met een spitsheffing in Utrecht, aldus de vereniging. „Met deze wirwar aan tarieven gaan reizigers hun reisgedrag niet eens kunnen aanpassen, daarvoor is dit gewoon te onoverzichtelijk”, stelt Bos.