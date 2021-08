Bijstands-vrouw die boodschappen kreeg van moeder, wordt ‘gematst’: ‘Elkaar helpen mag al niet meer’

Na een half jaar is er meer duidelijkheid over de vrouw uit Wijdemeren die 7000 euro bijstand moest terugbetalen aan de gemeente. Dit kwam doordat de vrouw al jarenlang gratis boodschappen van haar moeder had gekregen, maar dit niet had doorgegeven aan de gemeente. De rechter heeft nu in hoger beroep uitgesproken dat de vrouw toch niet het hele bedrag hoeft terug te betalen.

De anonieme vrouw ontving al sinds 2015 een uitkering en toeslagen, maar had ook hoge vaste lasten. Haar moeder deed daarom af en toe haar boodschappen. In 2018 ontdekte de gemeente dat de vrouw nauwelijks geld had uitgegeven aan levensonderhoud, maar wel aan een dure auto en motor. Ook liet de vrouw niet weten dat ze in het buitenland op vakantie was geweest. Dat zijn mensen die in de bijstand zitten verplicht.

Terugvordering bijstands-vrouw ‘misplaatste fraudejacht’

Eind vorig jaar ontstond er veel verontwaardiging, nadat de rechter besloot dat de vrouw het volledige bedrag moest terugbetalen. Volgens het college van Wijdemeren mochten de uitgaven van de vrouw niet ten koste gaan van waar de bijstand eigenlijk voor bedoeld is.

Op Twitter uitten destijds veel mensen hun verontwaardiging. Veel Kamerleden zetten hun vraagtekens bij de terugvordering. Ze vergeleken de uitspraak met de toeslagenaffaire, en bestempelden de actie als een ‘misplaatste fraudejacht’. De vrouw ging vervolgens in hoger beroep bij de Centrale Raad Van Beroep. Dit is de hoogste rechter op het gebied van sociale verzekeringen, uitkeringen en ambtenarenzaken.



Na de toeslagenaffaire nu ook boodschappengate. De jacht op fraudeurs is compleet doorgeslagen onder Rutte en zijn bondgenoten, zoals PVV https://t.co/NJmVO74S1n — Jasper van Dijk (@JaspervanDijkSP) December 29, 2020

Beide partijen hebben fouten gemaakt

De rechter in hoger beroep bleek een andere mening te hebben. Hij stelde vast dat de vrouw de gemeente had moeten inlichten, maar dat de gemeente ook fouten heeft gemaakt. „Beide partijen hebben deels gelijk, en deels ongelijk”, oordeelt de rechter nu. De bijstands-vrouw hoeft daarom niet de hele terugvordering te betalen. Deze is verlaagd van 7000 naar 2835 euro.

Daarnaast moet Wijdemeren een schadevergoeding van 200 euro aan de vrouw betalen vanwege een onrechtmatig huisbezoek. Ook moet de gemeente de proceskosten van de vrouw vergoeden.



Rijke ouders mogen hun welgestelde kinderen ieder een ton geven om anderen te overbieden op de huizenmarkt, maar een tas met boodschappen aan je kind in de bijstand… — Sander Zuidema (@parlementor) August 23, 2021



Het is verschrikkelijk, iets simpels als elkaar helpen kan dan niet meer. Terwijl andere ouders jaarlijkse schenkingen kunnen doen op zo'n manier dat het belastingtechnisch gunstig is. Maar boodschappen als je kind het echt nodig heeft? https://t.co/y1Q7lRYDtH — Rose (@Rose_Mentink) August 23, 2021



