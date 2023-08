Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Handig voor als je nu op vakantie gaat of bent: Frankrijk zet zich met info-nummer schrap voor hittegolf

De Franse regering heeft een speciaal telefoonnummer geopend vanwege een verwachte hittegolf. Het wordt bloedheet, vooral in het zuiden. Het nummer is handig om bij je te hebben als je nu op vakantie gaat naar Frankrijk of daar op dit moment lekker op de camping geniet.

Mensen kunnen naar het nummer bellen voor informatie over hoe ze zich moeten aanpassen aan extreme hitte. De regering deelt de tips over de hittegolf ook via televisie en radio. Rond het weekend kunnen de temperaturen in de zuidelijke regio’s Languedoc en Provence oplopen tot 41 graden, zeggen meteorologen.

Crisisoverleg over hittegolf

De Franse regering hield gisteravond crisisoverleg over de verwachte hittegolf en besloot toen de hotline voor hittegolven te heropenen. In de komende dagen vormt zich naar verwachting een hittekoepel, die warme lucht vanuit het zuiden zal vasthouden. Het informatienummer, dat al eerder werd ingezet, is 0800-06 66 66. Frankrijk heeft als landnummer 00 33.

Tips ‘tijdens een hittegolf’ (of wat je juist niét moet doen) zette Metro eerder deze zomer op een rij.



Avec cette vague de très fortes chaleurs, nous avons activé le numéro vert #Canicule info service.

Â

Le 0 800 06 66 66 permet d’obtenir des conseils de protection. Lors de chaque vague de chaleur, il montre son utilité.

Â

Et en cas de malaise, un seul réflexe, composez le 15. pic.twitter.com/sbUciO0vEz — Aurélien Rousseau (@aur_rousseau) August 18, 2023

Frankrijk heeft sinds een aantal jaar striktere richtlijnen voor het omgaan met een hittegolf. Als gevolg van extreme temperaturen kwamen in 2003 meer dan 15.000 mensen om het leven in Frankrijk. Dat kwam de regering op veel kritiek te staan, waarna de aanpak werd verscherpt. Ook vorig jaar kreeg het land te maken met hevige natuurbranden en extreme hitte, met duizenden doden tot gevolg. Veel Nederlanders vieren in de zomer vakantie in Frankrijk of reizen erdoorheen.

🔥 Situatie Tenerife Het Spaanse eiland Tenerife heeft op dit moment niet te maken met een hittegolf, maar wel met extreme bosbranden. De sinds dinsdag woedende natuurbrand op Tenerife heeft een gebied van bijna 3300 hectare verwoest. Dat is twee keer zoveel als woensdagavond het geval was. Voor Nederlandse vakantiegangers zijn tot nu toe geen reisbeperkingen opgelegd.

In Nederland alleen een plaknacht

Hoewel het in Nederland dit weekend warm wordt (of heel mooi weer, zo je wilt), is hier geen sprake van een hittegolf. Voor komende nacht is ‘de warmste nacht’ tot nu toe dit jaar voorspeld, simpelweg omdat de temperatuur bijna niet zakt. Dat heeft een onvervalste plaknacht tot gevolg.

Morgen en zondag verlopen zomers warm, voorspelt weerdienst Weeronline. In de loop van het weekend is steeds meer ruimte voor de zon. De zaterdagochtend start nog met enkele buien, maar later wordt het droog en komt de koperen ploert meer tevoorschijn. Het wordt daarbij 24 tot 28 graden. Zondag verandert er weinig aan de temperatuur en zijn er flinke zonnige perioden.

