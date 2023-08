Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Anton ‘de Plandelman’ doet aan wandelen en plastic rapen: ‘Maakte me er eerst kwaad om, nu niet meer’

Merk jij het ook weleens tijdens een wandeling, dat er veel afval op straat ligt? Anton had dat zeker en besloot er iets aan te doen. Nu staat hij bekend als ‘de Plandelman’ en zet hij zich in om Nederland een stukje schoner te maken.

„Voor mij viel het kwartje toen iemand een rekensommetje had gemaakt en daaruit kwam dat als een kwart van alle Nederlanders drie stukjes afval opraapt, Nederland in een week schoon is”, vertelt hij. „Toen dacht ik: ‘Het is een enorm probleem, maar dus ook niet zo groot dat we het niet kunnen fixen’.”

Ook laat hij weten dat hij zich wel kwaad maakte over het afval op straat, maar dat dat weg is sinds hij zelf op is gaan ruimen. Hij probeert dan ook zoveel mogelijk mensen met hem mee te laten doen. Meer over zijn verhaal zie je in de video hierboven.

