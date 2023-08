Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pashokje? Overbodig! Met deze trucs zou je direct moeten zien of een broek past

Wie voor kleding shopt, wil natuurlijk weten of die ene leuke broek past. Maar van het passen van kleding zijn we over het algemeen geen fan. Zeker niet als er ook lange rijen voor de pashokjes staan. Die kun je vanaf nu overslaan, vooral als je leuke high waist jeans in je handen hebt.

Want als je wil weten of zo’n broek je past, hoef je die niet per se aan te doen in de winkel. Er gaat namelijk een trucje rond op sociale media waarmee je in één oogopslag ziet of je de perfecte pasvorm in je handen hebt, zonder dat je daarbij uit de kleren moet in een pashokje.

Zo werkt de truc voor het passen van een broek

De ‘nek-truc’, zo wordt het slimmigheidje al genoemd. Verschillende TikTokkers zweren erbij. Hoe het werkt? Doe de tailleband van de broek om je nek. Als die perfect past zonder dat er overtollig stof overblijft, weet je: deze broek past ook om mijn buik.

Dat de truc populair is op TikTok (waar wel vaker handige trucs worden gedeeld), blijkt wel als je ernaar zoekt op het sociale platform. Video’s waarin de truc wordt uitgeprobeerd hebben in totaal al bijna 800 miljoen views opgeleverd. Een van de bekendste is die van Nicole Fay.

Zij plaatste vorig jaar een video over het slimmigheidje waarin ze liet zien hoe de truc bij haar werkt. „What the fuck! Hoe kom je hierop?!”, riep ze vol verbazing nadat het bij haar werkte. De video is inmiddels miljoenen keren bekeken.

En dus proberen veel meer mensen het trucje uit. Maar zoals wel vaker met trucjes en life hacks, is niet iedereen overtuigd. Zo merken sommige mensen op TikTok op dat de truc niet bij iedereen werkt. Wie een ronder lichaam heeft, heeft namelijk minder geluk. Dan past de broek misschien wel om de nek, maar niet om de taille.

Andere manier om perfecte pasmaat te ontdekken

De hack – die dus alleen voor sommigen werkt – is vergelijkbaar met een trendy truc die in 2020 viraal ging. Toen werd vrouwen verteld dat ze hun perfecte maat voor broeken konden vinden door gebruik te maken van hun onderarmen.

Deze TikTokker legde uit dat je achter de perfecte pasmaat kwam als je je arm horizontaal in de tailleband plaatste. Als die overeenkwam met de lengte van je onderarm, dan zou de spijkerbroek je passen. Al werkte ook die truc niet bij iedereen.