B&B Vol Liefde: hoe is het nu met oude bekenden? Baby’s en trouwplannen zijn niet uitgesloten

De laatste keer dat B&B Vol Liefde in al haar glorie op tv was, was het om de nieuwe gezichten van komend seizoen voor te stellen. Maar gisteravond werd er teruggeblikt op deelnemers van de twee vorige seizoenen in B&B Vol Liefde: hoe is het nu met? Presentator Art Rooijakkers zoekt oude bekenden op.

Deze uitzending kwam op de vooravond van een gloednieuw seizoen, die vanaf maandag te zien is. Maar eerst ging Rooijakkers langs bij onder andere Ted, Martijn, Hans, Jacob, Vincent, Debbie en Astrid.

B&B Vol Liefde: hoe is het nu met Ted en Martijn?

Zo laat de 69-jarige Ted vol trots plannen zien voor een nieuwe B&B, maar geen van de vier mannen hebben een vonk doen overslaan bij Ted op het Portugese eiland Madeira. Al heeft Ted nog wel geregeld contact met Ben, die binnenkort zelfs weer langskomt op het eiland. „Als ik een leuke kerel kan vinden die wil helpen met de B&B kan ik de gastvrouw blijven spelen”, aldus Ted.

Aan het einde van het vorige seizoen van B&B Vol Liefde was te zien hoe Martijn als een blok voor Fenna viel. De twee zijn nu nog altijd samen, maar er is wel wat veranderd. Voor Fenna werd namelijk als snel duidelijk dat de plek ‘niet haar plek was’. Dus woont de 26-jarige Fenna nu in de Algarve, maar Martijn wil niet achterblijven. Daarom heeft hij het moeilijke besluit genomen om deze zomer voor het laatst de bed en breakfast te runnen. Daarna gaat hij zijn grote liefde Fenna achterna. Voor de ouders van Martijn was het een shock: „Ik ga ze missen.” Maar het stel droomt verder. „Ik wil een mooie plek aan het strand, met misschien een kindje”, zegt Fenna. „Klinkt goed, toch?”



Oude bekenden Hans en Jacob

Eerder was ook Hans te zien, met een B&B in Italië. Hij gaf aan de B&B uit handen te willen geven om het stuklopen van relaties te voorkomen. „Het is hard werken en te weinig tijd voor elkaar hebben”, zei hij. Nu blijkt dat zijn „geduld begint op te raken”. De B&B runt hij namelijk nog steeds met zijn ex Libera waartussen het niet meer boterde. Hans heeft na de opnames nog gedatet, en heeft bezoeken gehad van meerdere dames maar het leverde hem geen serieuze relatie op. „Ik geloof zeker nog in de liefde, maar wel met twee voeten steviger op de grond. Ik weet zeker dat het weer een keer gaat gebeuren.”

In het eerste seizoen was daar Jacob, die vier dames tegelijk in de B&B had maar met wie totaal geen klik waren. In B&B Vol Liefde: hoe is het nu met? blijkt dat Jacob dan nu toch een relatie heeft. En wel met Solange, of wel Sol. „Ze houdt van alle dingen waar ik ook van hou.” Rooijakkers zit met glinsterende ogen naar het stel te kijken.



Op bezoek bij Vincent en Debbie

In het Noord-Italiaanse Valduggia heeft Vincent z’n draai goed gevonden. Alleen niet met Monique, die als een blok voor elkaar vielen tijdens de opnames. Die relatie is gestrand, maar niet getreurd. Vincent heeft de liefde gevonden bij Jessica, die hij al kende van Tinder. Na het programma kregen ze weer contact en zo geschiedde. „Nou, mijn Italiaanse droom is uitgekomen. En ook nog met een droomvrouw geëindigd. Arrivederci!”, aldus Vincent.

Niemand van de mogelijke nieuwe liefdes van Debbie deden ‘haar hoofd omdraaien’. Ondertussen is ze echter wel gesetteld, maar dan met haar Italiaanse vriend Vincenzo. Ze hebben zelfs een baby gekregen – zoontje Giuseppe, of Peppino. Rooijakkers komt langs en wordt voorgesteld aan de pasgeboren baby. Ondertussen woont het gezin in een tijdelijk huis, omdat ze haar B&B Casa Santangelo heeft verkocht. Debbie heeft grootste plannen om een ‘glamping’ op te zetten.



Strenge regels, grenzen en bindingstwijfels: Astrid

In Oostenrijk brengt Rooijakkers zijn laatste bezoek aan Astrid, misschien wel de spraakmakendste deelnemer van het programma en die Metro ook sprak voor de reeks ‘Het Jaar Van’. Met Astrids ietwat strenge regels, de welbekende ‘grens’ en twijfels om te binden was het afwachten voor B&B Vol Liefde-kijkers of ze met een ‘open eind’ op de bank achterbleven. Uiteindelijk vond Astrid de liefde bij Harmjan en krijgt hun verhaal een sprookjesachtige wending: ze gaan trouwen. „We zeggen nog bijna iedere dag dat het zo bizar is”, zegt Astrid. Wanneer het stel elkaar aan de ontbijttafel een kus geven laten de kinderen van Astrid van zich horen: „Bleh!” Er wordt gelachen.



B&B Vol Liefde: hoe is het nu met? kun je terugkijken via RTLXL.