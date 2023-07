Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste week B&B Vol Liefde onder de loep genomen bij Renze: ‘Ik snap waarom ze geen partner hebben’

Het derde seizoen van B&B Vol Liefde heeft de eerste week er inmiddels op zitten. Nog steeds smullen kijkers van de humor en kleurrijke figuren in het programma. „We kunnen concluderen dat het een grote hit is”, aldus Renze. Met fans Sylvana IJsselmuiden en Gijs Rademaker wordt het kijkcijferkanon besproken.

Acht nieuwe B&B-eigenaren gaan op zoek naar de liefde. Zij hebben B&B’s in Spanje, Zweden, Portugal, België, Frankrijk én Thailand. Uit eerdere seizoenen is gebleken dat het vinden van ware liefde via het programma écht kan. Zo zijn Martijn en Fenna nog steeds samen en gaan Astrid en Harmjan zelfs trouwen.

Renze over eerste week B&B Vol Liefde

In Renze blijkt ook dat sommige deelnemers van deze reeks van B&B Vol Liefde wel heel veel weg hebben van een paar BN’ers. „De makers van de Reality Check-podcast zagen opvallende dubbelgangers”, meent presentator Renze Klamer. „De vrij zweverige Anne heeft veel weg van Leonie ter Braak. En dan hebben we Leendert, niet de Leendert uit België, maar één van de kandidaten in een B&B…” „Erik Scherder”, wordt er gezegd. „Dit is Paul, die wil het hart van Debby veroveren en die lijkt op…” „Dat is Pieter van Vollenhoven.” „Jullie vullen het gewoon in”, aldus Klamer. „Dan hebben we nog Jan. Op wie lijkt hij?” „Youp van ‘t Hek?” „Harry Mens?” Dat is de ‘dubbelganger’ van Mart Smeets.

Klamer zegt ook fan te zijn van het programma. „Maar van jou zag ik het niet aankomen”, hij heeft het over Rademaker. „Hoezo niet? Nee, ik snap het. Zelfs in deze drukke politieke week is het me gelukt om elke dag een aflevering te kijken.” Ook Harm Edens is er bewust naar gaan kijken. „Ik snap van nagenoeg iedereen waarom ze nog geen partner hebben.” Er wordt gelachen. „Het is wel een raar programma hoor, jongens.”

‘Het is de ene na de andere verbazing’

Wat maakt het programma zo vermakelijk voor IJsselmuiden? „Het zijn de typetjes. En het staat zo ver van mij vandaan. Het is de ene na de andere verbazing.” „Denk je niet dat er een paar tv-makers zijn die de gekkies bij elkaar brengen?” Vraagt Edens. „Ik denk wel dat jij gelijk hebt”, reageert IJsselmuiden. Zo kwam bij Marian een ‘bijzonder figuur’ langs. „Kandidaat Olof wist niet zo goed wat ‘ie met de ‘huisvriend’ Eduardo van Marian aan moest”, zegt Klamer. „Zo’n Eduardo was er vorig seizoen ook. Er is altijd zo’n constructie. Want ze hebben hem zeker dat eten laten brengen”, stelt Rademaker. Bij Walter kwamen twee vrouwen tegelijk aan. „Die kennen elkaar al, dat zijn vriendinnen. De makers hebben natuurlijk keurig gedacht ‘we schuiven die twee daar heen en we gaan rustig kijken hoe die twee elkaar helemaal aan gort helpen'”, zegt Rademaker.

Renze laat een fragment van Walter zien waarin een ongemakkelijk gesprek over seks wordt gevoerd in een hottub. „Hier krijg je toch kriebels van”, aldus IJsselmuiden. „Anna weet zich uiteindelijk wel goed te redden van dit gesprek. Maar het is toch heerlijk dat je op bank zit en denkt ‘dit is toch niet echt’?” Over het succes van B&B Vol Liefde zegt Rademaker nog: „Ik ben niet ironisch, maar er zit echt een laagje onder. Het zijn eenzame mensen die op zoek zijn naar liefde. Die zijn allemaal, op hun manier, eenzaam. We kunnen lachen om de een die huilt in de keuken omdat de anderen op date zijn, maar het is wel waar.” Bij Renze hebben ze het over Claudia. „Zij probeert gewoon met afwijzing om te gaan.” „Ik vind haar heel lief. Het raakt me wel”, zegt IJsselmuiden. „Ja, heel lief. Maar wel met een camera er op”, zegt Edens bedenkelijk.

‘Er is nog hoop voor Leendert’

IJsselmuiden vindt kandidaat Leendert ook een „lief mannetje”. „I feel for him“, zegt Rademaker. „De twee vrouwen zijn meteen bij hem weg. Gelukkig komen er nog 5, er is dus nog hoop.” De ene helft van de talkshowtafel van Renze heeft de andere helft, die B&B Vol Liefde niet kennen of kijken, behoorlijk aangestoken met enthousiasme. „Ik zit vooral aan de verkiezingen te denken, dat je dan ‘BBB Vol Liefde’ krijgt”, grapt politiek commentator Joost Vullings.



Het gaat bij #renze over #benbvolliefde en het is heerlijk — Saskia (@saskia86) July 14, 2023



Was iemand die halsband opgevallen bij Eduardo?? 😳 Dat had zij snel opgemerkt #Renze #benbvolliefde — Laura 🦊❄️ (@Lauwke_x) July 14, 2023



Hebben ze bij #rtl4 #Renze nog echt nooit van chakra's gehoord??

Ze bespreken b&b vol liefde en lachen en verbazen zich werkelijk om alles wat enigszins 'anders' is. Zegt meer over de aanwezigen bij #renze dan over het besproken programma. — m.h.a.r.m.s. (@miekeharms) July 14, 2023

