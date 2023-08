Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pierre van Hooijdonk niet gecharmeerd van uitnodiging Vandaag Inside: ‘Wat denk je zelf?’

Voetbalanalist Pierre van Hooijdonk heeft volgens de mannen van Vandaag Inside wel één en ander uit te leggen, en dat mag ie best in de studio komen doen. Ze hebben hem uitgenodigd om in de SBS6-talkshow excuses te maken aan Ajax-trainer Maurice Steijn.

„Hij is van harte welkom”, zei Johan Derksen in de uitzending van gisteren. Het laatste nieuws in de zaak: Maurice Steijn heeft een eerder aangekondigd kort geding tegen Pierre van Hooijdonk – na gemaakte excuses – ingetrokken.

Vandaag Inside nodigt Pierre van Hooijdonk uit voor excuses

Van Hooijdonk ligt onder vuur omdat hij Steijn zondag in het NOS-programma Studio Voetbal beschuldigde van „betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers”. Dat zou volgens hem zijn gebeurd toen Steijn nog trainer was van NAC Breda.

Van Hooijdonk bood gistermiddag online al zijn excuses aan. Of hij dat later ook nog op tv wil doen, is niet duidelijk. De NOS kon gisteren niet zeggen of hij daarvoor de ruimte zal krijgen. Wel besloot de omroep al „in goed overleg” met Van Hooijdonk om hem voorlopig niet meer als analist uit te nodigen in Studio Voetbal.

Volgens Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee heeft zijn eindredacteur Van Hooijdonk per app uitgenodigd om donderdag (vanavond dus) langs te komen. „Pierre is hier morgen van harte welkom, dus Pierre, mocht je kijken: je kunt hier je excuses komen maken.”

‘Wat denk je zelf?’

De kans dat Van Hooijdonk echt langskomt, lijkt echter heel klein. Nadat hij was uitgenodigd, reageerde hij niet heel positief. „Wat denk je zelf?”, was volgens Genee de reactie van Van Hooijdonk. „Ik denk dat het hem niet gaat worden als ik het zo in kan schatten”, vervolgde Genee.

Derksen kon daar begrip voor opbrengen. „Ik denk dat ik het in dezelfde situatie ook niet zou doen. Dat kan hij ook niet maken ten opzichte van de NOS”, zei hij.

Vandaag Inside is sinds deze week weer terug op de buis. Hiervoor werd de talkshow vervangen door onder meer De Oranjezomer, waar mensen veel meer fan van bleken dan van het oorspronkelijke programma. Niet veel later wist Derksen te vertellen dat nieuwe tv-directeur van Talpa Frans Klein hem had beloofd dat hij binnenkort binnen zou mogen roken.

