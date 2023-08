Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Ik heb gezoend met een ander, moet ik het opbiechten aan mijn vriend?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Catharina (31), die zoende met een ander en twijfelt of ze dit haar vriend moet vertellen.

„Bonkende koppijn, dat voelde ik als eerste toen ik mijn ogen opendeed na een avondje stappen in Antwerpen met Julia, mijn beste vriendin. De Belgische biertjes hadden rijkelijk gevloeid en dat had me zeker geen goed gedaan. Ik zag er ook niet uit toen ik in de spiegel keek: haar in de war, uitgelopen mascara en wallen onder mijn ogen. Maar goed, dat was allemaal nog wel weg te poetsen. Meer in shock was ik toen ik een gigantische vlek in mijn nek zag staan: was dat nou een zuigzoen?!

Gezoend met een ander

En ineens kwam het weer boven. Die avond ervoor, in die feestkroeg. Ik stond te sjansen met een of andere Vlaamse jongen. Groot, vol tatoeages en een baard – totaal niet mijn type, maar er was een bepaalde aantrekkingskracht tussen ons. Julia zag de bui al hangen en waarschuwde me nog: ‘Kaat, doe dit niet, hier krijg je spijt van’. Maar het was voor mij gewoon éven lang leve de lol en voor ik het wist stonden we te zoenen – al dacht ik op dat moment natuurlijk ook niet helder na. Want wat hád ik een spijt, de volgende ochtend. Ik ben namelijk al jaren samen met mijn vriend, heb ook een prima relatie. Hoe dit kon gebeuren, weet ik dus echt niet – we hebben geen ruzie gehad, of zo. Tranen stroomden over mijn wangen, ik wist niet wat ik moest doen.

Hoge kraag en colletjes

Julia was resoluut: niks zeggen. ‘Het was een eenmalig avontuurtje, je ziet die kerel nooit meer, daarvoor zet je je relatie niet op het spel’. En eigenlijk was ik wel blij dat ze daarin het voortouw nam, en ik ging er ook zelf in geloven. Ik zou gewoon doen alsof het niet was gebeurd en vrolijk verdergaan met mijn vriend. Maar goed, vóór ik thuiskwam moest ik wel iets aan die zuigzoen doen. Make-up bleek wonderen te doen, net als het dragen van bloesjes met een hoge kraag en colletjes. Gek ja, het is hoogzomer – maar gelukkig was het in die weken dat het pestweer was buiten, dus was het niet eens zo gek om iets warms te dragen en een verkoudheid te veinzen. Dat is in elk geval wat ik mijn vriend wel wijsmaakte – en wat hij nog pikte ook.

Ik schrok er eigenlijk van hoe makkelijk het liegen me afging. Mijn vriend zocht er ook geen kwaad achter, hij vertrouwt me volledig. De zuigzoen is inmiddels lang en breed verdwenen, dus je zou kunnen zeggen dat ik er ‘goed’ vanaf ben gekomen. Ware het niet dat ik de laatste dagen toch enorme last heb gekregen van gewetenswroeging.

Dilemma: opbiechten of niet?

Mijn vriend is namelijk de zachtheid zelve, hij verdient het helemaal niet om bedonderd te worden. En moet onze relatie niet op eerlijkheid gebaseerd zijn, heeft hij geen recht dit te weten? Anderzijds ben ik als de dood dat hij kwaad wordt, of in het ergste geval bij me weggaat. Dat wil ik namelijk écht niet, want als ik één ding nu weet, is dat ik zielsveel van hem houd en onze relatie nooit op het spel zou willen zetten. Julia is nog steeds van mening dat ik geen slapende honden wakker moet maken, maar dit dilemma vreet aan me. Wat zouden anderen doen?”

Wat vind jij dat Catharina moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies aan June (29), die twijfelt of zij en haar vriend voortaan apart moeten slapen wegens zijn gesnurk.

Marianne zegt: „Heel erg vervelend. Als ik een tip mag geven: adviseer hem om naar de huisarts te gaan en te vragen naar een doorverwijzing voor een slaaponderzoek, eventueel in verband met een apneu. Succes!”

Voor Samantha klinkt het herkenbaar: „Hier hadden we hetzelfde probleem. Vooral in het hooikoortsseizoen was het gesnurk door heel het huis te horen. Ik deed geen oog dicht als we naast elkaar lagen. Toen maar besloten om ‘s avonds samen naar bed te gaan en zodra het gesnurk te erg werd naar een andere kamer te verhuizen. Zo hadden we toch voor het slapen gaan een moment samen. En ‘s ochtends kruip je dan weer even bij elkaar in bed. Succes!”

Carolien heeft een praktische tip: „Ik gebruik oordoppen en ik moet zeggen dat ik dat veel eerder had moeten doen. Ik kan me behoorlijk ergeren aan alle geluiden waar ik geen invloed op heb: een blaffende hond in de buurt, pratende mensen in een tuin. En nu met die doppen slaap ik veel dieper en rustiger.”

Diana is resoluut: „Gewoon apart gaan slapen. Beter voor allebei.”

Jennifer zegt: „Hij mag pas gaan slapen als jij slaapt.”

Wendy vindt: „Ik zou hem echt wakker maken en anders slapen in een andere ruimte. Ik kan er ook niet tegen als iemand snurkt, krijg dan echt error in m’n hoofd en ik zou geen oordopjes in m’n oor doen.”





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

„In het begin vond ik het wel aandoenlijk, maar daar is niks meer van over. Man, alsof er iemand naast me ligt die een compleet bos aan het omzagen is." Posted by Metro Holland on Wednesday, August 9, 2023