Netflix scoort hit met ‘vrouwelijke James Bond’

Sinds afgelopen vrijdag staat er weer een soort 007 op Netflix, ditmaal met een ‘vrouwelijke James Bond’. Heart of Stone is een actiefilm met Gal Gadot in de hoofdrol en Original gaat helaas Grey Man achterna.

Netflix pronkt al jaren met de enorme bak aan data waar het bedrijf over beschikt. Het klik- en kijkgedrag van miljoenen abonnees zorgt ervoor dat de streamingdienst exact weet wat scoort. Met als resultaat op maat gemaakte Originals, het equivalent van wiskundig in elkaar gezette pophits.

Op James Bond jagen met data

Gelukkig is er altijd nog een ingrediënt in de filmmakerij dat zich niet in een formule of data-analyse laat vatten: creativiteit.

De jacht van Netflix op een eigen James Bond is daar een uitstekend voorbeeld van. Voor The Gray Man, een actiefranchise met Ryan Gosling en Chris Evans in de hoofdrollen, schakelde de streamer de masterminds achter de Avengers-films in: Joe en Anthony Russo.

Inspiratieloze Originals

Het resultaat was niet meer, maar minder dan de som der delen. Een sterrencast, een gigantisch budget en de beste marketingcampagne die je maar kunt bedenken leveren samen niet automatisch ook een goede film op. The Gray Man was een inspiratieloze opeenvolging van cliché set pieces en matig acteerwerk. Maar ja, dit is dan weer de andere kant: het scoorde. Als de malle.

En dat geldt voor praktisch elke Netflix Original in het actie-genre. Bekend gezicht op de poster, lage scores op Rotten Tomatoes, maar toch een megahit: onlangs stonden actiehelden John Cena en Jackie Chan bovenaan de lijst met best bekeken films op de streamingdienst, ondanks een score van 20 procent op Rotten Tomatoes. Hetzelfde gold voor de nieuwe Bird Box.

Netflix presenteert: Heart of Stone

Nu kunnen we nog een film aan dat rijtje toevoegen: Heart of Stone. Een spionagefilm boordevol 007-waardige stunts, met Gal Gadot in de hoofdrol.

„Een intelligence operative van een schimmige, wereldwijde vredesmacht moet voorkomen dat een hacker hun meest waardevolle en gevaarlijke wapen steelt”, aldus de synopsis, die puur een excuus is om een achtbaanrit vol actie op je beeldscherm te toveren.

Rotten Tomatoes en IMDb

Daar is niets mis mee, want er gaat weinig boven een goede actiefilm op zijn tijd. Het probleem: Netflix vergeet dat bijvoeglijk naamwoord vaak tijdens zijn invuloefening: ‘goede’. Heart of Stone scoort een magere 5.7 op IMDb en moet het op Rotten Tomatoes met een 31 procent doen. De consensus? „Gal Gadot blijft een onderhoudende actiester, maar zij kan niet tegen de dun geschreven personages, het generieke plot en de saaie set pieces van Heart of Stone op.”

Filmrecensent Kimber Myers vat het pijnlijk accuraat samen in haar review van de actiefilm: „Heart of Stone voegt zich bij de schijnbaar eindeloze reeks ster-gedreven actiefilms van de streamer, maar het onderscheidt zich nauwelijks… Er is geen grote actiesequentie of zelfs maar één moment dat een ander gevoel dan puur déjà vu oplevert.” Ouch.

Lage score, hoge kijkcijfers

Het publiek is met een score van 62 procent meer te spreken over de Original, maar het feit dat een score van 62 procent al positief opvalt zegt een hoop over hoe laag de lat ligt. De streamingdienst zal er niet wakker van liggen, want Heart of Stone is een grote hit. Abonnees zetten afgelopen weekend massaal de actiefilm aan.

Op de lange termijn is deze trend echter zorgwekkend. Van The Gray Man en Red Notice tot Heart of Stone: Netflix blijft op bombastische wijze nieuwe actiefranchises met meerdere films in het verschiet lanceren, maar telkens weer is het resultaat op zijn best een valse start. Sure, abonnees zijn lang niet altijd kieskeurig, maar voor de duurzame opbouw van een nieuwe megafranchise, een nieuw begin, is het zonder twijfel verre van optimaal.

De nieuwe James Bond?

Gal Gadot kan hoe dan ook één groot compliment in haar zak steken: recensenten merken wel steevast op dat haar acteerwerk het hoogtepunt van de film is. Bovendien is men op Twitter al aan het actievoeren om de 38-jarige actrice de nieuwe James Bond te laten worden. Een groot compliment, maar wellicht zijn die fans al te laat. Een Black Mirror-ster is al de topfavoriet voor de rol.