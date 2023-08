Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel kritiek op terugkeer Vandaag Inside: ‘Oersaai’ en ‘wanneer komt De Oranjezomer weer terug?’

Vandaag Inside, het paradepaardje van SBS6, was gisteravond terug op de buis na een zomerstop van tien weken. Zoals gebruikelijk scoorde de talkshow met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp hoge cijfers, maar de kritieken waren niet mals. Veel kijkers missen De Oranjezomer met Hélène Hendriks, dat tijdelijk de plek van VI innam.

Ruim 1,1 miljoen mensen stemden hun televisie gisteren af op de eerste aflevering van Vandaag Inside. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee is de SBS-talkshow goed voor een derde plek in de lijst van best bekeken programma’s van de maandagavond. Het best bekeken programma was de NPO-kennisquiz De Slimste Mens, waar bijna 2 miljoen mensen naar keken.

In de terugkeer van een nieuw seizoen van Vandaag Inside waren Özcan Akyol en Sam Hagens te gast. Aan tafel werd onder meer gesproken over de politieke situatie in Den Haag en de perikelen rondom de veroordeelde acteur Thijs Römer.

Vandaag Inside terug op de buis

De verwachtingen zijn na hun afwezigheid hooggespannen en dat hebben de heren zelf ook door. „De druk en de lat liggen hoog, denk ik”, zegt presentator Wilfred Genee in het begin van de aflevering. „Het verwachtingspatroon is bijna beangstigend”, beaamt Johan Derksen. „De mensen denken dat er vanavond van alles gaat gebeuren.”

„Je gaat ze nu al teleurstellen?”, vraagt Genee. Derksen vergelijkt het met de column die hij ooit in voetbaltijdschrift VI had. „Dan trok ik nogal van leer. Op een gegeven moment kun je niet harder en ongenuanceerder. Dan houd je je wat in met een genuanceerd verhaaltje en dan krijg je ingezonden brieven met ‘hij wordt oud’ en ‘de scherpte is weg’. Wij creëren zelf een verwachtingspatroon en dat is best onhandig van ons. We moeten gewoon onszelf blijven. Als er een reden is om scherp te zijn, moeten we dat zeker doen.”

Genee maakt vervolgens zelf de vergelijking met De Oranjezomer. „Dat heeft bewezen dat een beetje meer feelgood ook geen kwaad kan. Misschien moeten we meer die kant op. Aardiger, vriendelijker.” Derksen is het daar niet mee eens. „Dat moet bij je karakter passen. Dat past in ieder geval niet bij jou.”

‘Wat een slappe hap’

Ondanks dat Vandaag Inside qua kijkcijfers moeiteloos wint, missen veel kijkers Oranjezomer. „Wanneer komt De Oranjezomer weer terug? Ik mis Hélène”, schrijft iemand. „Wat een slappe hap was het gisteren.”

„Jarenlang met plezier gekeken, maar concept is klaar”, vindt een ander. „Zeker na het verfrissende Oranjezomer is dit pijnlijk duidelijk. René moet geen actualiteit doen maar sport, Johan moet je eigenlijk aan de bar zetten één keer per week. Dit was echt heel erg slecht.”

De Oranjezomer onderscheidt zich volgens kijkers omdat het „leuk en vrolijk” is en „minder voetbal en meer humor”. „Gasten kwamen uitgebreid aan het woord bij Oranjezomer en bij VI draait het alleen om de presentatoren. De aanschuivers mogen af en toe wat zeggen als het in hun straatje past. Saaie tv.”



Jammer hoor, maar #oranjezomer was veel leuker, minder voetbal, veeeeel meer humor, misschien moeten de heren wat warmdraaien. #vandaaginside — Lotx54 (@lotx54) August 14, 2023



Oef, veel negatieve reacties op #vandaaginside. Verschil met leuke en vrolijke #oranjezomer is inderdaad groot en dat merk je nu pas. Benieuwd of ze die 200 uitzendingen daadwerkelijk allemaal gaan maken. — Bolieol (@bolieol) August 14, 2023



T’is maar een mening, maar ik vind #VandaagInside oersaai na de #OranjeZomer. Moeten de oudjes nog een beetje warmlopen? — Ton de Lange (@tondelange2) August 14, 2023

