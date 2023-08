Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen legt eis neer bij nieuwe tv-directeur Talpa: ‘Sta hier als een janlul’

Een beetje BN’er moet eisen kunnen stellen aan zijn baas, toch? Dat is in ieder geval wel wat Johan Derksen (74) denkt en hij verspilde geen moment door aan de nieuwe tv-directeur van Talpa, Frans Klein, te vragen of hij binnen mag roken.

‘Het gezicht’ van de SBS6-talkshow Vandaag Inside vertelde gisteravond in de uitzending dat hij Klein de dag ervoor voor het eerst ontmoette en hij ging meteen over tot zijn eis.

Johan Derksen tegen Frans Klein: ‘Ik wil binnen roken’

„Hij kwam aan wandelen en speelde een heel vriendelijke oom”, zo deed de analist verslag. „En ik hoor alleen maar dat hij genadeloos harde beslissingen neemt.”

„Ik gaf hem keurig een hand en ik zeg: ‘Weet je wat jij moet regelen? Dat ik hier als Talpa-ster binnen kan roken, en dat ik niet buiten sta als een janlul’. Hij zei: morgen is het voor elkaar.”

Klein is sinds 1 augustus de nieuwe Directeur Televisie van Talpa Network. Hij neemt deze functie over van Marco Louwerens, die door de mannen van Vandaag Inside steevast ‘directeurtje’ wordt genoemd.

Kritiek op terugkeer Vandaag Inside

Vandaag Inside had even een zomerstop en werd gedurende die tijd door een paar programma’s vervangen, waaronder De Oranjezomer. Je zou voor een kijkcijferhit als VI een geweldige terugkeer verwachten, maar dat was begin deze week niet helemaal het geval. De kijkcijfers waren weer meer dan voldoende, maar de kijkers zelf waren niet echt tevreden.

Veel kijkers missen De Oranjezomer. „Wanneer komt De Oranjezomer weer terug? Ik mis Hélène”, schreef iemand. „Wat een slappe hap was het gisteren.”

„Jarenlang met plezier gekeken, maar concept is klaar”, vindt een ander. „Zeker na het verfrissende Oranjezomer is dit pijnlijk duidelijk. René moet geen actualiteit doen maar sport, Johan moet je eigenlijk aan de bar zetten één keer per week. Dit was echt heel erg slecht.”

