Van Basten vindt Ajax ‘FC Amsterdam’, Sander Schimmelpennick vindt er ook iets van

Nee, met Ajax gaat het nog niet zo lekker. In elk geval: de toekomst van de voetbalclub uit Amsterdam is nog zeer onzeker. Wie zijn al die nieuwelingen? Wat kan die Duitse technisch directeur Sven Mislintat nou eigenlijk? Marco van Basten ziet het allemaal hoofdschuddend aan en liet op tv gisteravond duidelijk merken wat hij er allemaal van vindt. Sander Schimmelpennick reageert best grappig (voor niet-Ajacieden dan).

Marco van Basten is natuurlijk niet zomaar iemand als het om Ajax gaat. In zeven jaar tijd scoorde de superspits in lang vervlogen tijden 133 keer voor de Amsterdammers. Daar kwam nog eens bij dat hij het Nederlands Elftal bijna hoogstpersoonlijk naar de enige (Europese) titel schoot die Oranje rijk is. Goed en vooral slecht voetbal gaat de geboren Utrechter, die zijn mening altijd zal verkondigen, aan het hart. Ook al heeft Ajax op dit moment nog maar één keer gelijkgespeeld (zondag bij Excelsior), Van Basten vindt het op dit moment nog niks.

Marco van Basten bij Ziggo Sport

Zeggen hoe hij over iets denkt, dat doet Marco van Basten dus graag. In juli bijvoorbeeld nog in talkshow Op1, toen hij op gedrag van voetballers inging die omvallen als zij door een pink worden geraakt.

Gisteravond sprak Van Basten aan tafel bij Ziggo Sport Voetbal over Ajax. „Het is allemaal niks, het is een rare ploeg. Die club ook, wie hóór je nou binnen die club? Wat we nu zien is geen Ajax. Dit is gewoon FC Amsterdam, dit is niveau FC Amsterdam.” Daarmee gaf Van Basten zijn voormalige werkgever geen geuzennaam. Hij bedoelde daar sarcastisch het echte FC Amsterdam: de tweede profclub van de hoofdstad tussen 1972 en 1982, maar van veel lager niveau. Een club ook die sinds 2011 onder dezelfde naam weer als amateurvereniging op de voetbalvelden staat.” De held van Ajax van weleer nogmaals: „Het is echt in twee jaar tijd heel erg snel gegaan. Bizar.”



'Wie doet de aankopen bij Ajax? Gaat daar maar één man over?' 🤔

Marco van Basten heeft nog meer vraagtekens over wat er aan de hand is bij zijn voormalige club ❓#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/3nZf73P63b — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 21, 2023

‘Nieuwe revolutie bij Ajax’

„Tijd voor een nieuwe revolutie”, zegt een andere tafelgast Youri Mulder, onlangs nog side-kick in De Oranjezomer van SBS6. Van Basten, serieus geïrriteerd: „Maar bij wie moet je nou zijn? Wie kan je aanspreken?” Dat moet Mislintat zijn, denkt presentator Wytse van der Goot. Van Basten: „Die is net binnengekomen en die geeft de hele tijd maar geld uit aan spelers waarvan ik hoop dat het maar goed is. Ik heb echt m’n twijfels. Maar verder… wie is Ajax nu dan?”

Op social media en dan vooral X, wordt er veel op Marco van Basten en zijn vergelijking met FC Amsterdam gereageerd. Eén van de reacties die in het oog springt, is die van presentator en ondernemer Sander Schimmelpenninck: „FC Amsterdam in Olympisch Stadion zou serieus vet zijn. Leuk alternatief voor die club uit Diemen met supporters uit Zutphen en Hoogeveen.”



FC Amsterdam in Olympisch Stadion zou serieus vet zijn. Leuk alternatief voor die club uit Diemen met supporters uit Zutphen en Hoogeveen. https://t.co/KLKPpQYeci — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) August 22, 2023

‘Een gek in Zweden’

Voetbalfans weten dan precies wat Sander Schimmelpennick bedoelt: Ajax is dan wel een club uit Amsterdam, maar met allemaal supporters ‘van buiten’; vinden niet-Ajax-fans althans. „Ajax is nou eenmaal een topclub, net als Feyenoord, wat betekent dat je overal ‘dekking’ hebt, Sander”, reageert ene Mario. „Heerlijk hoe iedereen altijd maar met Ajax bezig is in plaats van met hun eigen club”, vindt Edwin. Een ander kan het niet laten om Tukker Schimmelpenninck even een sneer te geven: „Ajax, fans over heel Nederland en de hele wereld. FC Twente: fans in Enschede, misschien een paar in Noordrijn-Westfalen en een gek in Zweden.”

Meer reacties op Marco van Basten

Maar waar het hier om ging, was natuurlijk de mening van Marco van Basten. Die kan op medestanders, maar net zo goed op tegenstanders van zijn uitspraken rekenen. Ene Sander heeft er geen goed woord voor over: „Als iemand geen recht van spreken heeft, dan is het Marco van Basten wel. Goede spits, maar verder weinig verstand van hoe je een club moet aansturen. Kocht in die tijd (als trainer van Ajax, red.) de grootste miskleun in de persoon van Sulejmani. Proef ook wat rancune.” Kris is het juist met Van Basten eens: „Hij heeft 100 procent gelijk, dit beleid kost de club meer dan dat er binnen komt. Tijd voor een grote schoonmaak.” Je kunt er ook net tussenin zitten: „Marco is een held, een Ajacied! Voor altijd. Dat betekent echter niet dat je na 25 jaar alle ins en outs van de club op dit moment kent. Zeker nu Ajax wat meer gesloten is in de communicatie, wat overigens prima is. Zet je er overheen, Marco van Basten.”

