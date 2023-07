Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Youri Mulder op dreef in De Oranjezomer: ‘Johan Derksen even weg, kabinetscrisis ingezet?’

Youri Mulder is iemand die de tv-kijker voor de start van het programma misschien niet meteen had verwacht als vaste gast in talkshow De Oranjezomer. Maar de ex-voetballer zat er gisteravond (en de komende avonden) toch echt. Hij trok direct aardig van leer, bijvoorbeeld over de VVD en het moment van het laten vallen van het kabinet.

Normaal gesproken zien we Youri Mulder alleen analyseren in voetbaltalkshows. Bij Hélène Hendriks op SBS6 mag de oud-speler van FC Twente en Schalke 04 zijn licht laten schijnen over veel meer onderwerpen. Al gaf hij meteen aan dat hij hoopt dat niet elke avond zijn talkshowkunsten worden vergeleken met een ander bekend tv-gezicht, zijn vader Jan Mulder.

Vorige week had De Oranjezomer ook al een oud-voetbalgezicht aan tafel. Dat was Rafael van der Vaart, die vooral opviel door een discussie met met wielren-commentator Roxane Knetemann.

Johan Derksen duikt even op in De Oranjezomer

Eén van de onderwerpen gisteravond was gisteravond de VVD en de val van het kabinet van 7 juli. Daarmee kwam Youri Mulder op z’n minst verrassend uit de hoek. Het onderwerp werd ingegeven door gastvrouw Hélène Hendriks, die een filmpje van Vandaag Inside-man Johan Derksen liet zien. Derksen viert tot begin augustus nog tv-loos vakantie in zijn woonplaats Grolloo. Hendriks: „Stel je even voor Youri. Je zit opgesloten in je mancave in Grolloo en al het nieuws komt tot een hoogtepunt. En jij bent er niet bij… dan zit je je op te vreten.”

„Eindelijk gebeurt er wat in Nederland en dan kan ik m’n keutel niet kwijt”, zegt Johan Derksen in de video. De keutel kwam toch: „Ik denk dat Frans Timmermans een grotere ramp wordt dan mevrouw Kaag.” Maar: „Het is ook weleens lekker dat je er even af bent hoor. Als je dagelijks op tv bent, dan krijg je ook het probleem dat mensen gaan zeggen: ‘Oh, daar heb je die kutsnor weer’.”



Youri Mulder snoeihard onderuit bij debuut in De Oranjezomer https://t.co/B6CdSgmiX2 #deoranjezomer pic.twitter.com/czwQvgLGLy — Vandaag Inside (@vandaaginside) July 24, 2023

Youri Mulder komt plotseling uit de hoek

„Hoe kijk jij eigenlijk naar Johan?”, wil Hélène Hendriks van Youri Mulder weten. „Graag”, is het antwoord. „Omdat Johan zegt wat ie op z’n lever heeft. Dat zijn er niet veel in Nederland, dus daar kijk ik wel graag naar.” Maar dan, Youri Mulder bijna uit het niets: „Ik vroeg me af… Misschien kun jij me dat vertellen Raymond (politicoloog Raymond Mens, red.), jij bent toch spindoctor bij de VVD?” Mens: „Geweest.” Mulder weer: „Dat ze bij de VVD toch hebben gedacht: ‘Johan Derksen is niet op tv… we gaan nú de kabinetscrisis inzetten. Die kan ons de komende weken niet raken’.”

Youri Mulder zegt het met een glimlachje en ook Raymond Mens ziet de humor van de aanname wel in: „Nou, die invloed van Johan Derksen reikt ver. Het zou zomaar kunnen, maar ik denk niet dat dat het geval is. Vooral omdat Mark natuurlijk daarna heeft besloten dat ie niet door zou gaan.” „Mark Rutte?”, vult een andere gast Frits Barend aan. „Mark Rutte ja, sorry”, zegt Mens. Hendriks: „Hij mag Mark zeggen.” Mens tot slot: „Daar zou Derksen natuurlijk heel positief op reageren, want dat hebben ze ook rechtstreeks tegen hem (Mark Rutte, red.) gezegd. Dat zou je eigenlijk zeggen: dan moet je het juist doen als VI er nog is.”



De hele week aan tafel bij De Oranjezomer: Youri Mulder! 🙌#deoranjezomer pic.twitter.com/Oc6PbnawB7 — Vandaag Inside (@vandaaginside) July 24, 2023

Verdeelde meningen over Youri Mulder

Vonden de kijkers van De Oranjezomer het debuut van Youri Mulder eigenlijk geslaagd? Ja en nee, want de meningen op sociale media waren gisteravond behoorlijk verdeeld. Ene Ineke had niet zoveel zin om zelf iets op te zoeken: „Wie is Youri Mulder?” Een persoon met de niet zo positieve naam Niets Dan Ellende vond het maar „saai gelul”. Linda vond ‘Joeri’ juist weer hartstikke leuk en… nou ja, op naar de volgende vier afleveringen zal Youri Mulder zelf denken.



@vandaaginside superleuk einde van #deoranjezomer met Frits Barend en Youri Mulder! Mooie ode aan Barend en Van Dorp en Jan Mulder! — Jannemijn (@Jannemiep) July 24, 2023



Youri Mulder is tegenwoordig 'politiek duider' bij #oranjezomer

Maar ook in die hoedanigheid maakt hij geen zin af. — Marcel1971 (@Marcel5971) July 24, 2023