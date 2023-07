Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijval voor Marco van Basten in Op1: ‘Iedereen in het voetbal gedraagt zich zo idioot’

Tuimelende voetballers als zij door een pink worden geraakt. Gemekker tegen de scheids. Die verfoeilijke regels rond buitenspel. Marco van Basten ergert zich kapot en wil dat er radicaal iets verandert, meldde hij gisteravond in talkshow Op1. Hij krijgt veel bijval van kijkers.

Een van de beste spitsen die het Nederlands voetbal voortbracht en scoorde tijdens de finale van het EK 1988, mocht in Op1 gisteravond weer eens zijn zegje over het voetbal en de bijbehorende regels doen. Hij deed dat eerder al als werknemer van wereldvoetbalbond FIFA, maar daar kreeg hij de handen niet echt op elkaar. Op1 dus maar, dat gisteravond zowaar weer eens de best bekeken talkshow werd (De Oranjezomer op SBS6 was dat verrassend een dag eerder).

De ergernis van Marco van Basten

Eerst de buitenspelregel, want daarvoor kwam Marco van Basten naar de tv-studio in Hilversum. Op1 kondigde het onderwerp van de oud-speler van Ajax en AC Milan als volgt aan: ‘Is de schouder van de aanvaller nou verder dan de teen van de verdediger? Aan die vraag, waar de VAR veel tijd aan kwijt is, moet een einde komen. De FIFA wil gaan experimenteren met de buitenspelregel. Wat kunnen we verwachten?’

„Het wekt ergernis op, ook bij jou. Wat gaat er nou precies veranderen aan de buitenspelregel?”, wil gastvrouw van Op1 Carrie ten Napel weten. Marco van Basten: „Nou… ik denk dat het nog wel een tijdje duurt voordat het echt verandert. Maar er wordt in ieder geval over gesproken. Je kan nu met een teen of een vinger buitenspel staan en ze willen dat je eigenlijk met je volledige lichaam buitenspel moet staan.” Carrie ten Napel toont vervolgens de nodige plaatjes ter verduidelijking. Van Basten: „Dit scheelt dus best wel veel. Want van de tien goals die gemaakt worden, zie je dus dat… heel veel gaat het in het oude geval.” Ten Napels collega Charles Groenhuijsen: „Het puntje van je neus en dan ben je de pineut.”



Is de schouder van de aanvaller nou verder dan de teen van de verdediger? Aan die vraag, waar de VAR veel tijd aan kwijt is, moet een einde komen. De FIFA wil gaan experimenteren met de #buitenspelregel. Wat kunnen we verwachten? @MarcoVanBasten schuift aan bij #Op1. #MAX pic.twitter.com/jKat43eGcs — Op1 (@op1npo) July 5, 2023

Van Basten verwacht veel meer goals

Marco van Basten weer: „Het verschil is dus eigenlijk een lichaam van iemand en daarin wordt dus veel meer gescoord.” Carrie ten Napel: „Hoeveel meer?” Van Basten: „Van die tien kansen wordt er nu denk ik drie keer een doelpunt toegekend en dat zal denk ik wel zeven keer worden.” Een beetje ‘op zijn Johan Cruijffs’: „Uiteindelijk is het in het voetbal best moeilijk om doelpunten te maken. Maar als we dan een doelpunt hebben gemaakt, dan is het ook leuk en ook fijn dat we dat kunnen vieren.”

Idioot gedrag

Dat was dat altijd zo ingewikkelde buitenspel, maar Marco van Basten wilde in Op1 nog iets kwijt. Dat gebeurde na de vraag van Carrie ten Napel hoe vaak de oud-bondscoach zich zit te ergeren als hij voor de televisie zit. Van Basten: „Dit (buitenspel, red.) is eigenlijk iets dat al heel lang speelt. Op een of andere manier gaan ze daar niet mee aan het werk bij de FIFA in Zwitserland. Terwijl het iets is wat helpt, wat voetbal leuker maakt. Momenteel vind ik dat andere dingen meer irritant zijn. Met name dat iedereen zich zo zo idioot gedraagt op het veld en tegen scheidsrechters. Allemaal zeuren en zeiken, op de grond liggen en kermen en dat soort dingen.”

„Jij vindt dat alleen de aanvoerder naar de scheidsrechter mag gaan? En de rest houdt z’n mond?”, geeft Charles Groenhuijsen de voorzet die Marco van Basten kan inkoppen. „Ja. Er is één iemand die met de scheidsrechter in discussie kan gaan, dat is de aanvoerder. Niet de trainer, ook niet de dokter, ook niet de fysiotherapeut, ook niet de reservespelers. Iedereen bemoeit zich er tegenwoordig mee. Dat is heel vervelend, lastig en niet fijn om naar te kijken.”



Bijval over gemekker

Alleen een aanvoerder die iets tegen de arbiter mag zeggen en verder helemaal niemand: het lijkt haast een utopie als je het hedendaagse voetbal ziet. Iedereen schreeuwt namelijk de volle 90 minuten om bijna alles. Of achtervolgt de scheids, zoals AS Roma-coach José Mourinho onlangs, tot diep in de catacomben. Toch krijgt Marco van Basten van de Op1-kijkers veel bijval op sociale media. Een paar voorbeelden:

Ene Ineke heeft iets rigoureus (en kansloos) in gedachten: „Helemaal afschaffen dat idiote spelletje. Dan heb je ook geen last meer van die kinderen die rellen op de tribunes.” Leendert denkt meer in het straatje van Van Basten, met een heel veel uitroeptekens: „Marco, geweldig idee! Superman! Clubs zijn verantwoordelijk voor het wangedrag van spelers! Inderdaad uitsluitend de aanvoerder mag met de scheidsrechters praten! Ook het strafbank zitten om af te koelen moet worden ingevoerd. Waarschuwing: 5 minuten bank. Gele kaart: 10 minuten!” Bill: „Marco heeft gelijk, ik kijk al jaren geen voetbal meer, onder andere door al het theater en gezeik van de spelers. Is wel de meest onsportieve sport die ik ken.”

