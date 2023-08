Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jort Kelder grinnikt bij haperende Caroline van der Plas: ‘Stabiele partij?’

Met de komst van de nieuwe partij van Pieter Omtzigt heeft BBB’er Caroline van der Plas er een beduchte concurrent bij. Bij Op1 kon zij nu niet precies uitleggen waarom mensen op BBB zouden moeten stemmen. En daar moest presentator Jort Kelder een beetje om grinniken.

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat politicus Pieter Omtzigt een nieuwe partij opricht. En dat maakt nogal wat los bij de Nederlanders. Mede omdat men hoge verwachtingen heeft van Omtzigt. Maar de politicus temperde gisteren ook dat verwachtingspatroon. „De problemen in Nederland zijn behoorlijk groot. Die los je echt niet binnen een jaar of zelfs binnen een kabinetsperiode op”, vertelde hij tegen Hart van Nederland.

Caroline van der Plas over haar BBB

Ook aan tafel bij Op1 komt Omtzigt ter sprake. Verslaggever Thomas van Groningen vroeg BBB’er Caroline van der Plas naar haar kijk op de partij van Omtzigt. En hij benadrukt dat er nogal wat overlap zit tussen de kiezers van BBB en Omtzigt. Maar dat is volgens Van der Plas het mooie van de democratie. Ze rouwt niet om het feit dat het haar wellicht zetels zou kunnen kosten.

„Het gaat erom hoe wij met Nederland verder gaan. En iemand als Pieter Omtzigt heb je daar echt keihard voor nodig.” Daarna vraagt Van Groningen waarom mensen op BBB zouden moeten stemmen in plaats van op Nieuw Sociaal Contract. „Dat is een goede vraag. Wij zijn poten in de klei mensen, handen uit de mouwen mensen, we hebben een stabiele gevestigde partij. Daar zal Pieter ongetwijfeld ook mee komen. Ik vind dat lastig om te zeggen. Ik ben een hele gezellige vrouw.” Maar volgens Van der Plas moeten mensen gewoon de partij kiezen die het beste bij ze past.

Op1-presentator Jort Kelder moet grinniken

Daarna reageert Op1-presentator Jort Kelder op het fragment. „Wel interessant, ze zegt een stabiele gevestigde partij.” Waarna hij een beetje moet lachen. „Maar er is nog geen lijst en ze weet nog niet wie de premier wordt.” En dan moet hij weer een beetje grinniken. „Ze heeft niet echt een antwoord hè”, concludeert Kelder.



Caroline van der Plas (BBB) vanavond in @op1npo over de nieuwe partij van Pieter Omtzigt en de vraag waarom kiezers niet toch voor BBB moeten kiezen: ‘Dat is een goede vraag. (..) Mensen moeten de partij kiezen die het beste bij ze past.’ pic.twitter.com/lewASeF9TZ — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) August 21, 2023

Je kijkt Op1 terug via NPO.