De Voetbaltrainer op Veronica: ‘Maak ze he-le-maal kapót… Tyfus… Heb es gif in je flikker!’

Voetbal is zo’n beetje de belangrijkste bijzaak van het leven, voor velen althans. Voor een voetbaltrainer is het misschien wel de hoofdzaak van zijn bestaan. Zeker als je De Voetbaltrainer op Veronica ziet, een reality-serie over zes markante amateur-oefenmeesters in ons land. Dat wordt smullen voor de liefhebber van ‘het spelletje’.

Voor De Voetbaltrainer zijn een seizoen lang zes hongerige (hoe oud soms ook) heren gevolgd. Op Veronica zijn zij vanaf vanavond voorbeelden van al die trainers die net iets te fanatiek langs de lijn draven. Die zich Ten Hag, Van Gaal of Mourinho voelen, maar dan op veel lager niveau. Metro ging voor Blik op de Buis even lekker zitten voor donderspeeches, lastige gesprekken met spelers, winstpartijen waardoor een hele week weer goed is en ook stuntelige verliespartijen.

Marcel van Roosmalen als stem van De Voetbaltrainer

Het duurt bij ondergetekende even, maar dan is het toch duidelijk. Marcel van Roosmalen blijkt namelijk de voice-over van De Voetbaltrainer, de man die de boel dus aan elkaar praat. Dat het even duurt ligt aan het feit dat hij zijn taak behoorlijk netjes uitvoert. Niet eens zuchtend of met denigrerende taal, wat bij deze reeks best had gekund. Maar goed, dat hoeft niet natuurlijk. Die zes trainers nemen hun taak nu eenmaal serieus en die voetballers willen hun wekelijkse potje heus wel winnen. We hebben hier namelijk te maken met spelers en oefenmeesters van het eerste elftal van hun club, soms ‘het vlaggenschip’ genoemd.

De Voetbaltrainer: even voorstellen

We stellen die markante gasten die je vanaf vandaag kunt volgen even voor:

Brian Piris (53) – The Gunners, Breda

Was ooit een van de grootste talenten van NAC Breda, nu bezig aan zijn laatste seizoen bij de plaatselijke amateurs. Man met het hart op de tong (lees: grote bek) en niet het beste voorbeeld voor zijn pupillen. Dat hij bij de profs nooit doorbrak, komt omdat hij vroeger liever in de kroeg zat dan dat hij op het veld stond. Is schoonmaker van trappenhuizen en portieken.

Cor ten Bosch (72) – JOS Watergraafsmeer, Amsterdam

Misschien wel de bekendste van de zes. Ten Bosch, een ras-Amsterdammer, zit al veertig jaar in het trainersvak. Hij trainde grote namen in het amateurvoetbal. Is gewend om vaak om de titel te spelen, maar bij JOS staat hij vooral bovenaan als je de ranglijst op z’n kop houdt. Voetbalde zelf ooit bij Ajax, met namen als Johan Cruijff en Johnny Rep (om er maar twee te noemen…).

Geoffrey van Loenen (42) – WIK, Den Haag

Hager dan Haags (als dat bestaat), met zoon Dani die hij trouw volgt langs de lijn bij de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Zelf dus – naast een baan als facilitair manager bij het ministerie van Binnenlandse Zaken – werkzaam bij WIK. Hij doet dat vol overgave, waarbij hij zichzelf ook typeert als „stresskip eerste klas”. Dat lost hij op met een sigaartje, of beter: de ene na de andere sigaar.

Ton Kosterman (56) – SV Juliana’31, Malden

Is zelf accommodatiebeheerder van sportclub Woezik, maar in z’n vrije tijd de voetbaltrainer van Malden. En verdomd, we zien een seizoen waarin zijn club lang kans maakt op de beker én het kampioenschap. Kosterman is nogal een Bourgondiër en vindt zichzelf veel te zwaar. Toch volbracht hij met z’n volslanke lijf als tour-wielrenner de Amstel Gold Race.

Huib van Oostrom Soede (67) – H.V.V. Te Werve, Rijswijs

Bijzonder lang in het amateurvoetbal: hij is al meer dan tien jaar de voetbaltrainer van Te Werve. Van Oostrom Soede is een soort vaderfiguur, die een cadeau koopt als een van zijn spelers jarig is of net vader geworden. Hoe aardig deze man ook is, als typisch Hagenees – met een restaurant in Rotterdam – neemt hij geen blad voor de mond.

Niels Visser (50) – V.V. Oranje Wit, Elst

Tot slot een oer-fanatiekeling die een club die op sterven na dood was, voor het eerst in de geschiedenis kampioen kan maken. Al zijn z’n ‘gassies’ uit Elst maar amateurs, Visser hanteert een strak regime. Iets wat hij zichzelf ook oplegt trouwens. Of dat werkt, ga je bij Veronica zien.

Harde woorden van de voetbaltrainer

De eerste zin die je in De Voetbaltrainer vanavond hoort, is: „Ik zou ze werkelijk he-le-maal kapót maken. Niet 1-0, niet 2-0, nee, grote cijfers.” Iets later op een ander veld: „Z’n kop eraf!” Of: „Geen gif in je flikker? Dan win je geen wedstrijd.” En tegen een scheidsrechter: „Héje wat in je oge dan? Blinde!” De eerste en de laatste klinken met typisch Haagse tongval. Da’s die Geoffrey van Loenen van WIK, mooie kerel.

Dat geldt eigenlijk ook voor de andere vijf, maar in De Voetbaltrainer zeker voor die Amsterdammer Cor ten Bosch. Het is een waarheid als een koe als deze gepokt en gemazeld als hij is, zegt: „Als je veel wint is de voetbaltrainer een blij mens. Maar als je verliest, dan heb je weinig vrienden. Zo is de voetbaltrainer soms maar een eenzaam mens, ondanks het clubgevoel en ondanks dat ie z’n stinkende best voor al die jonge gasten doet.” Mooi en eerlijk als Ten Bosch is, weet hij ook dat hij met amateurs werkt: „Moeten winnen bestaat in mijn woordenboek niet. Je moet willen winnen, dat wel.”

Zes keer een Voetbaltrainer, geen vrouw

Als je De Voetbaltrainer hebt gezien, zijn die mensen dan verschrikkelijk? Welnee. Iedereen die het eerste elftal van zijn club heeft gehaald – maar nog steeds op een bedenkelijk niveau voetbalt of voetbalde, zoals deze Metro-verlaggever – weet precies waar deze Veronica-reeks over gaat. De voetbaltrainer is nét wat fanatieker dan jij. Hij heeft dooddoeners als ‘wij spelen in witte shirts vandaag’, waarmee hij cynisch bedoelt dat je de bal vooral bij de tegenstander inlevert. Maar ja, die kroeg van vannacht was weer nét iets te gezellig natuurlijk… En verder? Best een toffe peer die trainer, als hij tijdens de derde helft weer een blaadje bier haalt. Hoewel, op maandagmorgen voelt de voetbaltrainer zich richting het volgend weekend vast weer de nieuwe Ten Hag, Van Gaal of Mourinho.

Wat Talpa had gesierd, is als er niet zes mannen, maar minstens één vrouw als coach van een eerste vrouwenelftal zou zijn gevolgd. Dat was wel op z’n plaats geweest, nu zoveel vrouwen wekelijks de veters van hun voetbalschoenen strikken. Gaat dat praktisch hetzelfde, of verschilt het totaal van al dat geblaat tegen mannen?

Oh ja, klein tipje ook voor de Bond Tegen Vloeken, dat zich ooit al druk maakte om serie De Luizenmoeder: kijk maar niet.

📺 Blik op de Buis Blik op de Buis is Metro‘s tv-rubriek. Erik Jonk bespreekt en beoordeelt daarin nieuwe of opvallende programma’s. Dat kunnen titels van zowel de reguliere omroepen als van de streamingdiensten zijn.

De Voetbaltrainer is vanaf vandaag op maandagavond om 21.30 uur te zien bij Veronica, direct na voetbal-talkshow Veronica Offside. Wie zelf wil bepalen hoe laat hij of zij kijkt, gaat naar Kijk.nl.

Aantal blikken uit 5: 3,5

