Hélène Hendriks blijkt ‘talkshowkoningin’ en krijgt lovende reacties: ‘Geen ego en zelfspot’

Hélène Hendriks presteerde het gisteravond om 904.000 kijkers voor de buis te krijgen met haar De Oranjezomer. Ze krijgt lovende reacties uit de mediawereld en de titel ‘talkshowkoningin’ is inmiddels al gevallen. Hoe ziet Hendriks de komende tijd voor zich?

De Oranjezomer nam na Marcel & Gijs het talkshowstokje over van de populaire mannen van Vandaag Inside. Aankomende maandag starten de VI-heren weer met hun praatprogramma.

De Oranjezomer trekt veel kijkers

Hendriks kon in het begin rekenen op de nodige kritiek van kijkers. „Te luchtig”, „te weinig inhoud”, klonk het in de reacties, maar klaarblijkelijk keerde het tij. Hoewel collega Johan Derksen in eerste instantie zijn bedenkingen had bij De Oranjezomer, vertelde hij in een video op de VI-website dat Talpa inmiddels „goud in handen heeft met die meid”.

En tv-expert Tina Nijkamp noemde Hendriks de nieuwe talkshowkoningin. Een titel die eerder vaak aan Eva Jinek werd toegeschreven. Maar de kijkcijfers van Hendriks zijn inmiddels hoger dan die van Jinek destijds. Nijkamp denkt dan ook dat het salaris van de presentatrice een flinke stijging zal krijgen.

Lovende reacties op Hélène Hendriks

En nu? Hendriks behaalde als talkshowpresentatrice in zes weken tijd behoorlijk wat succes. Wat is de volgende stap? Ze deed daarover een boekje open tegenover De Telegraaf. Voorlopig blijft ze nog even bij Talpa, omdat het imperium van John de Mol nog een jaar de voetbalrechten heeft. Hendriks is van plan om nog zeker nog een tweede en derde jaar aan haar Talpa-tijd toe te voegen. „Wat ik daarin ga doen, weet ik nog niet. Ik krijg in ieder geval wel de kans om ook met Ziggo te kijken wat ik daar kan doen”, vertelt ze tegen de krant.

Volgens presentator en De Oranjezomer-tafelgezicht Jeroen Pauw is het Hendriks haar kracht dat ze geen ego heeft en over zelfspot beschikt. „Ze doet het vol energie in een hoog tempo en ze heeft een goed humeur, dat is fijn om naar te kijken”, aldus Pauw. Maar ook tafelgast Youri Mulder, HLF8-collega Jack van Gelder en VI-gezicht Wilfred Genee loven haar talkshowpresentatrice-rol.

‘Begin Oranjezomer ging niet goed’

Overigens is Hendriks niet vergeten dat het aan het begin van De Oranjezomer echt niet gelijk van een leien dakje ging. „Dat ging gewoon echt niet goed. Maar daarna is het beter gaan lopen doordat we vasthielden aan ons eerste plan: de kijker met een luchtig gevoel naar bed sturen.” Al relativeert de presentatrice ook de hoge kijkcijfers. „We hadden geen concurrentie van andere talkshows, het was slecht weer en er was best groot nieuws.”

Aan tafel werd Hendriks vergezeld door bekende VI-gezichten zoals Raymond Mens, Rutger Castricum, Özcan Akyol. En die luchtige, nonchalante en relaxte manier van presenteren is volgens Hendriks „geen trucje”. „Ik bereid me goed voor en daarom voel ik me heel ontspannen. Dan weet je dat je het moet laten gebeuren als er een keer wat misgaat. Ik heb bijvoorbeeld wel een paar keer gehad dat mijn grap doodsloeg.”

Talkshowkoningin Hélène Hendriks

Nijkamp suggereerde al dat Hendriks best eens een vaste vervanger van de VI-heren kan worden. Bijvoorbeeld in de zomer en in de winter. De tv-kenner maakte een rekensommetje en concludeerde dat Hendriks, met wat andere programma’s ernaast, zeker 4 tot 4,5 ton per jaar kon gaan verdienen.

Hendriks legde tegenover De Telegraaf uit dat de financiën haar niet zozeer bezig houden. „Ik vind het vooral belangrijk dat ik iets doe wat ik leuk vind. Ik hoef niet per se het onderste uit de kan. Dit is echt een hele slechte onderhandelingstactiek, maar zo zit ik in elkaar.”

Voor de komende tijd is Hendriks van plan om de mannen van Vandaag Inside te vervangen als ze rust nodig hebben. En een VI-optreden op vrijdag blijft ook een van haar werkzaamheden. En een eigen talkshow? „Is niet per se mijn ambitie.”