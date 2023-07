Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tv-wereld reageert op overstap Jinek: ‘Ik vind het wel bijzonder’

Het nieuws dat Eva Jinek vanaf 2024 overstapt van RTL naar AVROTROS komt voor sommigen als een verrassing. Zo wist collega Renze Klamer tot een half uur van tevoren niets van de overstap. Anderen hadden het juist zien aankomen en vinden dat Jinek ‘thuishoort’ bij de publieke omroep. „Ik hoopte ook wel dat ze naar de NPO zou gaan. Dat is toch wel het hoofdpodium en dat is waar ze thuishoort”, stelde Fidan Ekiz gisteravond in De Oranjezomer.

De Oranjezomer-presentatrice Hélène Hendriks sluit zich aan bij Ekiz. „Dat ben ik wel met je eens, dat ze bij de NPO thuishoort.”

Pauw niet verbaasd over vertrek Jinek

In Renze was het vertrek van Jinek gisteravond ook groot nieuws. „Ik was niet helemaal verrast, het zoemde al lang in Hilversum, in dat neppige wereldje waarin wij rondlopen, dat Eva weleens terug zou kunnen gaan naar de publieke omroep”, vertelt Jeroen Pauw in de talkshow.

Het zeker weten deed de voormalig talkshowhost echter niet, totdat het nieuws naar buiten kwam. „Ik heb haar wel even een berichtje gestuurd nadat het nieuws naar buiten kwam. Maar niet op voorhand, ik wist het nog niet.”

Hoe Pauw, die wordt gezien als de mentor van Jinek, precies denkt over de keuze van Jinek, laat hij niet los. „Ik vind het wel bijzonder dat ze het doet. Maar ik weet het ook net, wat kan ik er over zeggen?”

Klamer half uur van te voren ingelicht

Voor collega Renze Klamer kwam het nieuws wel als een verrassing. Een half uur voordat het nieuws gisteren naar buiten kwam, werd hij ingelicht door RTL-Baas Peter van der Vorst. In zijn eigen talkshow vertelt hij hoe hij altijd goed contact heeft met Jinek. „Maar ze is natuurlijk ook met verlof.”

Klamer vervolgt het gesprek met veel lovende woorden over zijn collega. „Zij is ontzettend scherp en heeft een rijke persoonlijkheid. We zijn als kijkers zó gewend aan haar op de plek waar ze de afgelopen vier jaar heeft gezeten. Ze heeft iets heel bijzonders neergezet.”

‘Waarom?’

Ook Humberto Tan is verrast door Jineks keuze. „Ik had geen idee. Ik werd gebeld door Peter van der Vorst, een uur voordat het bericht naar buitenkwam”, vertelt Tan tegen RTL Boulevard. „Waarom? En wat gaan we doen? En: wat nu?”

Heel veel verandert er voor de talkshowhost op persoonlijk vlak echter niet. „Ik zou de late avond al presenteren, minimaal tien weken. Met Beau en Renze hebben we een sterk team staan voor de late avond bij RTL.”

Jinek dit jaar niet meer te zien bij RTL

Jinek keert vanaf begin 2024 terug naar de publieke omroep, die ze in 2020 na vijftien jaar verliet. Ze gaat daar aan een programma werken waarin actualiteiten en cultuur centraal staan. Over de precieze invulling van het programma is nog niets bekend.

Vanwege zwangerschapsverlof zal Jinek de rest van 2023 niet meer te zien zijn bij RTL. RTL gaat de late night-programma’s voortzetten met Renze Klamer, Humberto Tan en Beau van Erven Dorens.