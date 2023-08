Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-Leendert gaat viraal: ‘Wil jouw dingetje wel proeven, maar dan moet je ook mijn worst proeven’

Leendert uit B&B Vol Liefde blijkt nogal een ‘ouwe snoeperd’ te zijn, vinden kijkers. Zo probeerde hij onlangs Thalia in bed te krijgen, maar die gaf duidelijk haar grenzen aan. Nu verschijnt er op social media een fragment waar kijkers erg om moeten lachen en waarin Leendert – onbedoeld – het één en ander insinueert.

Deze uitspraak komt uit een aflevering die nog niet op tv is geweest, maar al wel op Videoland te zien is. Daar kun je namelijk één week, en dat zijn best wat afleveringen, vooruit kijken.

B&B Vol Liefde-Leendert krijgt nieuwe vrouw op bezoek

Vanavond zien we op tv dat Leendert na het wegsturen van Thalia een nieuwe vrouw op bezoek krijgt, Susanne. Maar zij brengt wel ‘een moelijkheidje’ met zich mee. Ze is namelijk vegetariër: „Van mij hoeft geen dier dood”, zegt ze wanneer Leendert pizza’s voorstelt als avondeten. „Maar ik eet wel dierlijke producten.” „Eet je geen vis?”, probeert Leendert nog als laatste hoop. „Nee, dat is ook een dier”, antwoordt Susanne. Leendert: „Dus ook geen slakken?” Zijn nieuwe date probeert nog een grapje te maken dat ze wel slakken, insecten en regenwormen eet, maar haar blik van walging verraadt haar.

„Ze zei dat ze vegetarisch is”, zegt Leendert, maar hij bedoelt natuurlijk dat ze vegetarisch eet en „zelfs geen vis. Veel vegetariërs eten dan toch wel vis, of een afgeleide vorm daarvan. Dat is wel iets waar ik even toch echt wel over na moet denken”, geeft hij toe. Leendert is zelf namelijk niet vies van een stukje vlees, dus is het leven met een vegetariër dan wel te doen?

Gelukkig zegt ze dat ze het „prima” vindt als iemand bij haar in de buurt wél vlees eet. „Het is jouw lijf, dat moet je zelf weten.” Uiteindelijk krijgt Susanne de gele kamer toegewezen, want bij Thalia’s kamer zit „toch een stukje gevoel, nog steeds”.

‘Wil de jouwe best proeven, maar dan moet je mijn worst ook proeven’

Als het dan tot het avondeten komt, eten ze allebei net anders. Zo heeft Susanne een soort vleesvervanger, maar Leendert houdt ‘t bij z’n stukje vlees, in dit geval worst, bij het avondeten. Dat hij geen aversie heeft tegen vleesvervangers, blijkt al snel. Hij zou het namelijk niet erg vinden om zoiets te proeven. „Ze stelde voor om te doen wat het lekkerst is”, zegt hij. „Dan denk ik: dan wil ik jouw dingetje wel proeven, maar dan moet je eigenlijk ook wel mijn stukje worst proeven. Maar dat is er dan niet bij, natuurlijk.”

Op social media is deze, waarschijnlijk per ongeluk, dubbelzinnige uitspraak nogal een hit. Zo reageren kijkers dat ze meteen wisten dat dit een dingetje zou worden, toen ze het Leendert voor het eerst hoorden zeggen. Hieronder zie je het fragment:

B&B Vol Liefde kun je terug (of vooruit) kijken via Videoland.

