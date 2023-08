Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbaasde reacties op duurdere treinkaartjes spits: ‘Straf voor Jan Modaal’

Met de trein naar je werk of school in de spits is wellicht niet de meest plezierige activiteit die je je kunt voorstellen. Maar het kan zo zijn dat – op z’n vroegst – na 2024 een ritje tijdens de spitsuren ook meer geld kost. En dat zorgt voor de nodige verbaasde en verontwaardigde reacties.

Het demissionair kabinet heeft de Nederlandse Spoorwegen, dat voor 100 procent in handen is van de staat, inmiddels groen licht gegeven om de prijzen in de spits te verhogen. Nu is het nog aan de Tweede Kamer om zich hierover te buigen en in te stemmen met de prijsverhoging.

NS wil treinkaartjes spits verhogen

Als de Tweede Kamer ook akkoord gaat met dit besluit, dan zal de prijs van de treinkaartjes met 7 procent stijgen, melden onder meer De Volkskrant en RTL Nieuws vandaag. Mocht je in de spits van Amsterdam naar Utrecht reizen, dan betaalt de reiziger straks 62 cent meer. Vanuit Groningen naar Utrecht wordt een ritje straks 2 euro duurder. En van Amsterdam naar Maastricht kost straks 2,06 euro extra.

Maar daar blijft het niet bij, want de verwachting is dat de prijzen blijven stijgen. De inflatie wordt namelijk nog in de tickets doorberekend. De NS mag jaarlijks de prijzen van de treinkaartjes in hetzelfde tempo van de geschatte inflatie verhogen.

Verbaasde reacties op besluit voor duurder treinreizen

Waarom de ticketprijzen in de spits omhoog gaan? Verhoogde ticketprijzen compenseren onder meer de gedaalde inkomsten van de NS. Daarnaast gaan er sinds de coronacrisis minder mensen met de trein. Op doordeweekse dagen is het vaak rustig in de coupés. Behalve tijdens de spitsuren, dan is het juist extra druk. De NS hoop dat reizigers voor andere reismomenten kiezen als de ticketprijzen in de spits duurder zijn.

Maar op social media regent het inmiddels verbaasde reacties. Vooral omdat veel mensen niet begrijpen waarom het OV duurder wordt. Juist in een tijd waarin duurzame vervoersmiddelen worden aangemoedigd. Ook klinkt veelal dat ‘Jan modaal’ of de ‘gewone burger’ de dupe is van dit soort besluiten. Uit de reacties blijkt dat lang niet iedereen in de gelegenheid is om een ander reistijdstip uit te kiezen. Wist je trouwens dan Nederlanders hun thuiswerkdagen slim inzetten, om deze dingen te vermijden?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een waanzinnig slecht idee, daarmee straf je modale inwoner van dit land die geen keuze heeft om in de spits naar het werk te reizen. Het #OV (en alle nutsbedrijven) dienen genationaliseerd te worden en hun diensten tegen kostprijs aan te bieden. https://t.co/8kB20Ve1Yk — Marko Ruijtenberg 🇪🇺🇳🇱 (@MERuijtenberg) August 11, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe krijg je mensen de trein uit? Nou zo. Juist op de uren dat mensen naar hun werk gaan en moeten het OV duurder maken. Dit kan alleen in het brein ontstaan van politici die geen enkele kennis hebben van hoe economie werkt. pic.twitter.com/1VyurggHCP — @edwinkoning95 (@edwin_koning) August 11, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Precies. Het belang van het OV voor een open en vrije samenleving voor iedereen, is nul argument voor de rendementsdenkers. https://t.co/9dOumqhPjh — saskia kluit  (@saskiakluit) August 11, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wederom wordt een openbare voorziening gesaboteerd. Niemand in het kabinet denkt dat dit een goed idee is, dat dit het OV op welke manier dan ook zou verbeteren. Ze weten dat dit sabotage is, dat is het hele punt van het beleid. Meer mensen de auto in. https://t.co/gIjRSferdN — Ties van den Bogaard (@BogaardTiesvd) August 11, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Na alles wat dit #kabinet en voorgaande kabinetten kapotgeliberaliseerd hebben (o.a. zorg, onderwijs, gr deel OV) wil dit kabinet #Rutte in haar laatste stuiptrekkingen reizen met het OV verder ontmoedigen en onze trein nog even naar de kloten helpen.https://t.co/PiiGuCUGVY — Hans Boerwinkel (@hansboerwinkel) August 11, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog een voorbeeld van de neerwaartse spiraal waarin we het OV storten. Niet op het platteland, maar in de stad. De enige lijn die de centra van de MVS met elkaar verbindt en populair bij Hagenezen en Westlanders die reizen naar de havenbedrijven S&V door overstap in Maasland. pic.twitter.com/rQLUjPRs8x — D⭕minik @[email protected] (@DoMobilityNL) August 11, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom mag een demissionair kabinet een controversieel besluit nemen als spitsheffing toestaan? En daarbij, waarom wel spits heffen in het OV en niet op de weg? Het kabinet jaagt in tijden van klimaatverandering mensen de auto in. Bizarre beleidskeuze. https://t.co/LlcHR64N78 — jose duindam 🌱🌎 (@joseduindam) August 11, 2023

Debat over plannen

Overigens kan het zo zijn dat de Tweede Kamer nog aanvullende eisen gaat stellen of dat het hele plan alsnog in de prullenbak belandt. Het debat daarover staat gepland voor eind september.

Reacties