Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Slimste Mens-kijkers maar wat blij met nieuwe kandidaat Nandi van Beurden

Een beetje variatie in de kandidaten van De Slimste Mens misstaat het programma niet. Soms valt een kandidaat tegen, een andere keer zijn kijkers juist enorm te spreken over de mensen die meedoen aan de hersenkraker. Dat laatste klopt in het geval van musicalactrice Nandi van Beurden, die in eerste instantie bang was om mee te doen aan het programma.

Het kan ook het geval zijn dat kijkers van De Slimste Mens blij zijn dat Van Beurden journalist Tom Kleijn eruit heeft weten te spelen. Hij was namelijk vanaf de eerste aflevering steeds de slimste van de dag, en dat begon mensen ietwat dwars te zitten. Sommige kijkers riepen zelfs op om journalisten voortaan pas later in het seizoen mee te laten doen, gezien die doorgaans best wat algemene kennis op zak hebben.

📺 Flinke kijkcijfers De Slimste Mens mag in de denkbeeldige handjes knijpen met de kijkcijfers van het nieuwste seizoen. Die zitten dagelijks namelijk rond de 2 miljoen, en regelmatig, zoals gisteravond, zelfs meer dan het Acht uur Journaal, dat normaliter het best bekeken programma is. Gisteren stemden ruim 1,9 miljoen mensen hun tv af op de kennisquiz.

De Slimste Mens-kijkers blij met Nandi van Beurden

Van Beurden is musicalster en won op tv de zoektocht naar de hoofdrol voor The Sound of Music (Op Zoek Naar Maria, waar Metro haar over sprak). Zij heeft kortgeleden besloten dingen te doen die „minimaal drie jaar van mijn leven kosten qua angst om te overwinnen”. Daar hoort meedoen aan De Slimste Mens dus bij, maar ze heeft ook schaatsangst. Toch speelt ze vanaf komend najaar mee in een musical over de Elfstedentocht, De Tocht, die plaatsvindt op echt ijs. Dus hup: de schaatsen onderbinden, pootje over én zingen tegelijk.

Voor haar deelname aan De Slimste Mens hoefde Van Beurden echter niet bang te zijn. Ze geeft namelijk goed antwoord na goed antwoord en stoot Kleijn van zijn troon als slimste van de dag, al was het nog wel even spannend. Bakker Hidde de Brabander probeert de jury nogmaals om te kopen, dit keer met zelfgemaakte kaaskoekjes in plaats van Amsterdamse koggetjes, maar dat blijkt niet nodig te zijn. Het is nek-aan-nek, maar met drie seconden verschil verslaat hij Kleijn.

Kijkers zijn in ieder geval blij verrast met de komst van Van Beurden, wat ze uiten op social media:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geen idee waar ik Nandi van moet kennen maar ik mag haar wel. Ook nog eens gelijk de slimste van de dag 👏🏻 #deslimstemens — Ryan Smit (@SmitboyRyan93) August 3, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nandi is knap, mooi, spontaan en erg verfrissend 🌺🌼🦋🌸❤ #deslimstemens — Mariah Nieto (@nieto_mariah) August 3, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een leuke vrouw is Nandi! #deslimstemens — pensionado Gert-Jan 🏳️‍🌈 (@GertjanTrumpi) August 3, 2023

Dit moet natuurlijk Sneeuwwitje zijn:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die “Nandi” lijkt een beetje op Assepoester #deslimstemens pic.twitter.com/cZhezmSnQU — Gert (zeg: “Zjèr”) Boersma (@Gert_P_Boersma) August 3, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die Nandi is toch wel de vleesgeworden Sneeuwwitje zeg! Prachtig. #deslimstemens pic.twitter.com/wRn1TmfPRr — veertje17 (@klaarnu) August 3, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maarten van Rossem wil door tot hij 100 is

En of eenmansjury Maarten van Rossem zichzelf binnenkort de handdoek in de ring ziet gooien? Zeker niet. Pas als hij 100 jaar oud is, over 21 jaar dus, vindt ‘ie het mooi geweest. Dat zei hij gisteren in Shownieuws.

„Ik zag Henry Kissinger (voormalig minister van Buitenlandse Zaken in de VS, red.) in Peking en die is 100 en die maakte nog een hele vieve indruk. Hij is wel een beetje kleiner geworden, maar geestelijk is hij nog goed bij de tijd. Dus ik dacht: ‘wanneer ben ik 100?’ Dat is over 21 jaar. Dus laten we afspreken dat ik afscheid neem van De Slimste Mens over 21 jaar.”

Eerder deze week waren er geruchten over een mogelijk vertrek van hem en presentator Philip Freriks bij de succesquiz. Van Rossem noemd de suggestie dat Herman van der Zandt door KRO-NCRV is aangetrokken om Freriks te vervangen „onbeleefd” en „bejaardendiscriminatie”.

Je kunt De Slimste Mens terugkijken via NPO Start.