B&B Vol Liefde-Leendert krijgt zin niet van Thalia: ‘Ik heb als man verlangens en verwachtingen’

‘Je bent jong en je wilt wat’, zegt men weleens. Maar je bent oud(er) en je wilt wat is zeker ook waar. Zo verheugde Leendert in B&B Vol Liefde zich in de aflevering van gisteravond op een leuke afsluiting van de avond met Thalia, maar dat liep niet zoals gewenst.

„Ik heb als man, ook al is dat van zekere leeftijd, verlangens en verwachtingen”, zegt Leendert in het populaire RTL 4-programma. „Het is fijn als dat allemaal vervuld wordt, maar als dat niet zo is, heb ik het respect om daar niet op aan te dringen.” Alvorens de hele teleurstelling had het duo samen in sauna en in de jacuzzi gezeten, dus van een beetje toenadering was al sprake. Maar toen Leendert vroeg of Thalia met hem mee naar bed wilde, gaf ze aan dat te vroeg te vinden.

Volgens Thalia stelde Leendert voor dat zij mee naar zijn kamer zou gaan, samen onder de douche en dan samen slapen. „Ik zou dat leuk vinden, maar nu niet”, verduidelijkt ze. „Ik ben katholiek en heb van mijn mama en papa goede normen en waarden meegekregen. Je kunt niet zomaar met een jongen naar bed. Verder moeten alle dingen groeien.” „Thalia heeft duidelijk grenzen en die bepaalt zij zelf. Daar leg ik me bij neer”, reageert Leendert.

Thalia geeft grens aan bij B&B Vol Liefde-Leendert

In een eerdere aflevering, toen Thalia er pas net was, belandden de twee al samen in bed. Volgens Leendert gingen toen de kleren uit om samen in slaap te vallen, maar Thalia verliet hem midden in de nacht om naar haar eigen bed te gaan. Dat viel bij Leendert niet zo goed, maar Thalia was standvastig: „Ik kom om Leendert te leren kennen, niet voor seks.”

En nu geeft Thalia dus weer een grens aan, wat Leendert respecteert, maar het zorgt er wel voor dat hij een beslissing omtrent haar verblijf in zijn B&B neemt. Ze moet maar eens plaats maken, vindt hij. Hij is namelijk bang dat ze andere vrouwen afschrikt, omdat die ook merken dat er tussen Leendert en Thalia echt iets opbloeit.

Zo heeft hij het idee dat ze Jorien, die ook met B&B Vol Liefde meedeed voor Leendert, beperkte in wat ze wel en niet kon doen. Dus neemt hij het besluit Thalia weg te sturen, om in ieder geval om een pauze in te lassen in hun opbloeiende relatie. „Ik heb er geen goed gevoel bij hoe dat met Jorien gebeurd is en hoe dat bij de nieuwe dames gaat verlopen”, legt hij zijn besluit uit.

„Ik vind het beter als we even een break nemen.” Wel wil hij contact houden met haar, voor „meer duidelijkheid over wat ik voor jou voel”. Thalia laat zich wegsturen, maar is het niet eens dat zij een bedreiging zou zijn voor de nieuwe vrouwen. Naar eigen zeggen had ze op het gebied van seks ook al aangegeven dat alles stap voor stap gaat bij haar. Dus nu zit Leendert weer moederziel alleen in zijn B&B.

Reacties van kijkers

Kijkers vinden weer een hele hoop van deze gebeurtenissen. Ze trekken naar social media om alles te uiten, waar ‘Leendert’ op X (voorheen Twitter) dan ook trending is. Zo hebben mensen Thalia gespot tijdens carnaval, waar ze er wel erg blij uitzag. Misschien was deze keuze ook juist de beste voor haar. Leendert, aan de andere kant, zat een beetje verdrietig achter zijn piano na Thalia’s vertrek.

Sommige kijkers snappen er niks van dat Leendert juist iemand wegstuurt waar hij een goede klik mee heeft, anderen begrijpen hem heel goed. Wat reacties van kijkers:



Ben ik de enige die Leendert gelijk geeft? Wanneer er anderen bij zijn, doet Thalia alsof ze hem geweldig vindt. Zodra hij iets meer toenadering zoekt (hij denkt dat het kan gezien haar signalen) wijst ze hem knetterhard af. Meerdere malen. #benbvolliefde — Annette_ (@AVAUitvaartzorg) August 3, 2023



“ thalia heeft grenzen, en die bepaalt zij zelf “ Zegt Leendert vol frustratie😱 Tja .. Leendert..dat is wel hoe het werkt jonguh..leg die blauwe pillen maar weer snel terug in je nachtkastje#benbvolliefde pic.twitter.com/2AeDcyPU5Z — Starbuck (@starbuck68) August 3, 2023



Alleendert na het vertrek van Thalia: droevig pianospel. Thalia na vertrek bij Leendert:#benbvolliefde #goodforyou pic.twitter.com/7YAcLXJ7rs — Jef Willemsen (@Norvo82) August 3, 2023



Thalia mag “teroeg naar haar casa”. En beter ook. Want Leendert is een “gaile hijo de puta madre” #benbvolliefde pic.twitter.com/jsK1eHdouf — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) August 3, 2023



Leendert heeft zich blindgestaard op Thalia en zag al zijn vrouwen vertrekken. Nu denkt hij opeens dat Thalia de mol is. 🤣 #benbvolliefde pic.twitter.com/Ok9gC8l6Cv — benbvolliefde (@benbvolliefde) August 3, 2023

Je kunt de aflevering van B&B Vol Liefde terugkijken via Videoland.