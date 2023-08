Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Noa Vahle gaat moeder nog niet achterna: ‘Studiodebuut was een eenmalig uitstapje’

Veel mensen kennen Noa Vahle als ‘dochter van’ (Linda de Mol), maar beter staat zij bekend als sportverslaggeefster. Gisteren maakte zij haar debuut als presentatrice op Veronica. Voorlopig is dat echter niet voor herhaling vatbaar.

Vahle is al enige tijd als sportverslaggeefster actief en mocht voor Hélène Hendriks invallen in de studio bij het verslag rondom de voetbalwedstrijd tussen FC Twente en Hammarby IF (Conference League). Onlangs braken na de heenwedstrijd in Enschede rellen uit tussen de supporters van beide clubs. Toen vertelde Vahle dat ze ‘stond te trillen op haar benen’.

René van der Gijp weer even op tv

De 23-jarige Vahle benoemde haar debuut niet, maar heette René van der Gijp wel van harte welkom. Hij was voor het eerst op televisie sinds Vandaag Inside met zomerstop ging.

„Ik ben een weekje in Ibiza geweest en een weekje in Zuid-Frankrijk”, vertelde Van der Gijp, waarna Vahle hem complimenteerde met zijn bruine kleur. De oud-voetballer zei vervolgens dat „z’n bolletje” snel verbrandt en dat hij daarom „veel onder zo’n parasolletje” had gelegen.

Studiodebuut Noa Vahle ‘eenmalig uitstapje’

Maar voor Noa Vahle betekent haar studiodebuut niet meteen een permanente overstap. Ze wil eerst nog meters maken als verslaggeefster, zo reageerde ze na afloop van haar eerste uitzending in Shownieuws. Hendriks kon de uitzending niet presenteren omdat ze later gisteravond haar eigen talkshow De Oranjezomer heeft op SBS6.

„Het was wel een beetje onwennig in het begin, in zo’n studio en in welke camera ik moest kijken”, vertelde Vahle. „Ik ben heel erg gewend om op zo’n veld te staan met één camera en je hebt je verhaaltje. Maar het was heel leuk en ik had René (van der Gijp, red.) naast me, dus dat ging heel makkelijk.”

Voor nu blijft het echter bij deze ene uitzending, denkt Vahle. „Misschien volgende week nog een keer en dat is heel leuk maar ik vind die rol in het stadion, op weg met een cameraman en een statief sjouwen en verslag doen van wat er daar gebeurt voor nu gewoon heel erg leuk. Dus ik denk ook een beetje dat het een illusie is om te denken dat ik nu al heel snel de studio in ga.”