De Slimste Mens trapt nieuw seizoen af met Henk Schiffmacher: ‘Is dit een typetje van Bert Visscher?’

Het 22ste seizoen van de NPO-kennisquiz De Slimste Mens trapte gisteravond af. Olympisch zwemkampioen Ranomi Kromowidjojo, tatoeëerder Henk Schiffmacher en tv-journalist Tom Kleijn hadden de eer om het in de eerste aflevering van de nieuwe reeks tegen elkaar op te nemen. Het was vooral Schiffmacher die de tongen bij kijkers losmaakte met zijn grappige uitspraken en opvallende verschijning.

In De Slimste Mens gaan bekende (en iets minder bekende) Nederlanders de strijd met elkaar aan. Dat doen ze dit jaar wederom onder het toeziend oog van gastheer Philips Freriks en met het onmiskenbare commentaar van ‘wandelende encyclopedie’ Maarten van Rossem. Hoewel zij beiden bijna de tachtig jaar aantikken, willen ze van stoppen nog niets weten. Sterker nog: Van Rossem noemde de verhalen over een mogelijk Slimste Mens-pensioen zondag in zijn podcast „nogal onbeleefd” en „bejaardendiscriminatie”.

KRO-NRCV zal het tweetal ongetwijfeld ook niet zomaar inwisselen, want De Slimste Mens is steevast goed voor een miljoenenpubliek. Dat bewees ook de eerste aflevering van het nieuwe seizoen weer: maar liefst 2,3 miljoen kijkers kropen voor de buis. De kennisquiz was daarmee volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) het best bekeken programma van de dag. Het programma scoorde zelfs hogere kijkcijfers dan het NOS Journaal (1,78 miljoen kijkers), dat meestal het best bekeken programma van de dag is.

De Slimste Mens is dit seizoen wederom op NPO 1 te zien. Vorige zomer verhuisde de kennisquiz voor het eerst naar het hoofdpodium van de publieke omroep. Daarvoor was het programma altijd op NPO 2 te zien, maar de NPO vond dat het „z’n jasje was ontgroeid”.

📺 Deelnemers De Slimste Mens Onder anderen musicalactrice Nandi van Beurden, zangeres Froukje, voetbalanalist Kees Kwakman, radiopresentator Ghislaine Plag, presentator Dwight van de Vijver en seksuoloog Eveline Stallaart doen deze editie een gooi naar de titel van De Slimste Mens.

Henk Schiffmacher in De Slimste Mens

„Het is niet meer de taal van de zeeman. Een tattoo is nu voor iedereen. Maar niemand zet ze zoals hij. Van zo’n kunstenaar is er maar één”, kondigde Freriks Schiffmacher gisteravond aan. „Je bent een fervente quizzer hè, samen met je vrouw?”, vraagt de gastheer aan de tattookoning.

Schiffmacher (71) bevestigt dat hij graag op de bank ploft voor een kennisquiz. „2 voor 12, Triviant en van jullie kijk ik ook meestal de herhaling in de ochtend”, vertelt hij. „Ik ben een ochtendtelevisiekijker. Een kopje koffie, even warmlopen voor de dag en alle nieuwszenders bekijken. Dan weet ik wat er in de wereld gebeurt en of ik zonder helm naar buiten kan.”

Freriks kondigt aan dat Schiffmacher de oudste kandidaat is die ooit heeft meegedaan. Zit het er dan nog wel een beetje in, vraagt hij zich af. „Het is een beetje een damestas”, antwoordt Schiffmacher. „Het zit er allemaal in, je moet het alleen kunnen vinden. En daar schort het weleens aan. Dat je te veel moet gaan zoeken naar iets.”

Het „graaien in de damestas” (zoals Freriks het noemt) gaat Schiffmacher helemaal niet slecht af. Hij grijpt wel naast de titel van dagwinnaar, maar dat is geen schande: Klein wint met 511 seconden en heeft daarmee de tiende beste score ooit. Schiffmacher blijft over met 341 seconden en moet met Kromowidjojo (158 seconden) in de finale uitvechten wie er naar de volgende aflevering gaat. Daar heeft de tatoeëerder door zijn riante voorsprong weinig moeite met Kromowidjojo, waardoor de zwemster het spel moet verlaten. „Hij was beter”, zegt ze eerlijk.

Reacties van kijkers

Kijkers zijn onder de indruk van de rake metafoor van de damestas. Ook van Schiffmacher zelf overigens: een „topper” en een „toffe kerel” klinkt er.



Wel wekt de outfit van Schiffmacher de nodige verbazing op. „Heeft niemand Henk Schiffmacher verteld dat het ietwat ongepast is om bij de De Slimste Mens in een 20 jaar oude en gedragen tuinbroek te verschijnen?”, vraagt een kijker zich af. „Deze man is tenminste zichzelf”, gaat een ander daar weer tegenin.



De Slimste Mens is iedere werkdag te zien op NPO 1 rond 20.30 uur. Je kunt De Slimste Mens terugkijken via NPO Start.