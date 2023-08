Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde linea recta op weg naar Gouden Televizier-Ring, of zijn er meer kapers op de kust?

Gaat die kijkcijferhit B&B Vol Liefde nou ook nog de Gouden Televizier-Ring winnen? In de zogeheten ‘vierde kwalificatieronde’ komt de titel van RTL 4 / Videoland opeens bovendrijven. Is dat terecht? En wie zijn de andere gegadigden voor de felbegeerde televisieprijs?

Om op die ‘is dat terecht’-vraag meteen maar een antwoord te geven: als het aan Metro‘s Blik op de Buis-man Erik Jonk ligt is dat natuurlijk een volmondig. Als je als B&B Vol Liefde dagelijks het gesprek van de dag bij de koffieautomaat bent en werkelijk alle lagen van de Nederlandse bevolking er graag voor gaan zitten, dan doe je als televisiemakers iets heel erg goed. Bovendien: we hebben op dit moment te maken met mensen die thuis op de bank hun stem in een tussenrondje geven. Als we te maken hadden met de uiteindelijke kanshebbers die complete ‘stem op ons’-campagnes opzetten, dan is het misschien een heel ander verhaal. Dat laatste zagen we terug bij Voetbal International in 2011 en Chateau Meiland in 2019 (of dat nou verdiend was of niet, laten we even buiten beschouwing).

B&B Vol Liefde zou dé Ring zomaar kunnen winnen

Bijna 1 miljoen kijkers zien de dagelijkse uitzending van B&B Vol Liefde, waarbij er gisteren eíndelijk kriebels werden onthuld. Buiten dat bekijken talloze anderen de Bed & Breakfast-eigenaren die op zoek zijn naar een lover als vooruit via streamingdienst Videoland. Nederland heeft de mond vol over ‘Tantra Walter’ en al die andere vlekkeloos gecaste types. Want tja, zo eerlijk moet je ook zijn: een saaie pief komt zo’n gastverblijf in B&B Vol Liefde niet binnen. Als tv-kijker heb je dat voor lief te nemen en we doen dat in dit geval blijkbaar graag. Moeten we eropuit om diezelfde Tantra Walter op Schiphol een dansje te zien doen, zoals gisteren, dan komt er overigens geen hond opdraven. Geen mens ook, dus we hebben hier vooral met een tv-hit te maken. En dus een kanshebber op de Gouden Televizier-Ring.

Wat nog spannend is: is B&B Vol Liefde nog net zo populair als de daadwerkelijke verkiezing tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala is? Die is namelijk pas op 12 oktober bij AVROTROS te zien. Of blijkt B&B Vol Liefde het gesprek van de dag en zijn we het als de bladeren vallen al weer lang en breed vergeten?

Andere kapers op de kust, zoals De Oranjezomer

Mocht B&B Vol Liefde niet meer onder onze hersenpannetjes zitten, wie zijn de concurrenten dan? Als we naar de laatste stemronde kijken, zijn dat op alfabetische volgorde de serie Dag & Nacht (AVROTROS), talkshow De Oranjezomer (SBS6), realityspel Het Jachtseizoen (SBS6) en ‘uitputtingsprogramma’ Kamp van Koningsbrugge (AVROTROS). Wat Metro betreft gaan alleen de eerste twee door. In Blik op de Buis schrokken we van het aantal verhaallijnen in Dag & Nacht over een afdeling verloskunde. De serie ontpopte zich echter tot zowel grappig als emotioneel, met huilende kijkers thuis op de bank tot gevolg. De Oranjezomer van Hélène Hendriks kunnen we zonder nadenken de grote verrassing van deze zomer noemen. Wie weet wordt het beloond.



Ook 25 streaming-only programma’s namen het bij ‘t stemmen tegen elkaar op. De vijf programma’s die de meeste stemmen kregen, voegen zich in de nominatieronde bij alle reguliere programma’s. Het gaat vijf keer om Videoland, met André Hazes: Crossroads, De Bachelorette, Echte Gooische Moeders, Mocro Maffia, Specials Forces VIPS: Wie Durft Wint. Klinkt een beetje ingewikkeld nog richting 12 oktober, maar laten we het erop houden ‘dat ze ook kans maken’.

Longlist voor de Gouden Televizier-Ring

Wat zeker is: B&B Vol Liefde belandt nu op de definitieve longlist richting het gala in Koninklijk Theater Carré. Wil je weten op welke programma’s het afgelopen half jaar allemaal voor de Gouden Televizier-Ring werd gestemd: hier vind je ze allemaal op een rij.

🥇 Laatste 10 winnaars Mocht B&B Vol Liefde de 58ste Gouden Televizider-Ring winnen, dat sluit het programma aan bij een mooie rij van de laatste tien winners. Dat waren: 2022 Even Tot Hier (BNNVARA); 2021 De Kinderen van Ruinerwold (BNNVARA), 5 sterren van Metro; 2020 Over Mijn Lijk (BNNVARA); 2019 Chateau Meiland (SBS6); 2018 Beau Five Days Inside (RTL 4); 2017 Zondag met Lubach (VPRO); 2016 Floortje naar het einde van de wereld (VARA); 2015 SynDROOM (RTL 4); 2014 Flikken Maastricht (TROS); 2013 Wie is de Mol? (AVRO).

Vorige Volgende

Reacties